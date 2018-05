Anexión coruñesa en Meicende

Dos empresas de O Petón, en Meicende, son las nuevas víctimas por la falta de acuerdo entre los concellos de A Coruña y Arteixo para fijar un deslinde que establezca de forma clara los límites entre los dos municipios. Se trata del hospital veterinario de reciente apertura y de un concesionario de coches que lleva en funcionamiento desde hace varias décadas (ambos están situados al borde de la AG-55 y a pocos metros de la rotonda de A Báscula). La calle en la que se ubican es, en la práctica, del Concello de Arteixo, aunque no tenía denominación oficial. Hace un mes el Gobierno local coruñés instaló unas placas con el nombre de carretera Baños de Arteixo. También colocó un contenedor de basura.

La situación de esta vía, que va paralela a la carretera general y a la autopista AG-55, es paradójica. La denominación la ha impuesto el Concello de A Coruña (que también ha añadido un contenedor de basura, que está delante del hospital veterinario), el alumbrado público es arteixán y las dos empresas abonan todos sus impuestos en Arteixo. Bajo esta calle también hay una tubería de abastecimiento de agua arteixán, según confirma el alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo.

Las dos empresas se llevaron una sorpresa hace aproximadamente un mes, cuando unos operarios instalaron dos placas del Concello de A Coruña con la denominación de carretera de Baños de Arteixo. El Ayuntamiento, a través del departamento de Normalización Lingüística, informó del cambio a las dos empresas, que ya han recurrido la decisión al entender que se encuentran dentro del territorio de Arteixo. En esta comunicación, el Concello coruñés explica que ha procedido a corregir la denominación, que hasta ahora oficialmente era carretera de Baños de Arteijo, según asegura una de las firmas afectadas.

El alcalde arteixán, Carlos Calvelo, afirma que A Coruña no le notificó "nada" sobre este cambio en Meicende. El regidor también señala que las dos empresas se reunieron con él tras conocer la decisión del ayuntamiento vecino. "Les recomendamos que presentaran alegaciones", asegura Calvelo. Por el momento no hay ninguna contestación. El alcalde también destaca que el concesionario de coches y el hospital veterinario tienen "licencias" de actividad en Arteixo y le sorprende que A Coruña haya tomado la decisión de poner esta denominación a esta calle de O Petón. Este vial discurre en paralelo a la carretera general, que es la que A Coruña denomina Baños de Arteixo. El Concello de A Coruña no explicó ayer el motivo de imponer esta denominación a esta calle de O Petón.

El Hospital Veterinario 4 de Octubre es uno de los afectados. La empresa señala que tras recibir la notificación de A Coruña solicitó una reunión con el alcalde de Arteixo para aclarar la situación. El hospital destaca que la licencia de actividad se la concedió el Concello de Arteixo y que abona sus impuestos también en este concello. También destaca que en "la certificación del Catastro" aparece que el edificio está ubicado dentro del término municipal de Arteixo. El concesionario de coches, consultado por este diario, prefirió pronunciarse sobre este tema.

Las dos empresas están situadas en la zona fronteriza entre A Coruña y Arteixo. El deslinde, una vieja reclamación de los vecinos de Meicende incluso cuando el alcalde era secretario de la asociación vecinal, se resiste y parece no llegar. Mientras tanto los vecinos viven en un limbo legal, ya que no saben a qué ayuntamiento pertenecen. Las firmas aparecen dentro del término municipal que fija Arteixo, pero también están incluidas dentro del territorio que marca A Coruña.

Las conversaciones para definir la frontera arrancaron en 1997 con los alcaldes Francisco Vázquez (PSOE) y Manuel Pose (PP) al frente de los consistorios, continuaron con los socialistas Javier Losada y Pilar Souto y prosiguieron entre los gobiernos de Carlos Calvelo (PP) y Carlos Negreira (PP) y de Xulio Ferreiro (Marea). El acuerdo nunca se ha llegado a cerrar.