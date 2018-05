Betanzos abre expediente sancionador al BNG por pegar folletos en zonas no autorizadas

El Concello de Betanzos ha abierto un expediente sancionador al BNG por pegar carteles reivindicativos en lugares no autorizados. La formación nacionalista se enfrenta a una multa de hasta 750 euros por pegar en portales, postes y marquesinas unos folletos en los que denunciaban las emisiones de Tafiber y las carencias del barrio de A Condesa.

El Ayuntamiento considera que los nacionalistas han cometido una infracción grave de la ordenanza de limpieza y ha dado un plazo a la formación para que presente las alegaciones que considere oportunas.

El atestado que incluye el expediente fue levantado por la Policía Local el pasado 20 de marzo y recoge quince fotografías de folletos pegados con cinta adhesiva en mobiliario urbano o en los portales de algunos bloques de viviendas.

La notificación de la apertura del expediente ha cogido por sorpresa al BNG. Su portavoz, Henrique del Río, deja claro que pagará la sanción, pero critica nuevamente una normativa que considera "injusta" y que recoge sanciones "desproporcionadas".

El edil recuerda que su formación recurrió "todo lo posible" esta ordenanza que, critica, establece la misma sanción por fijar unos carteles con cinta adhesiva que por pintar una fachada.

Henrique del Río sostiene que en las localidades en las que colocaron estos carteles no hay zonas autorizadas para instalar anuncios a pesar de que los han solicitado reiteradamente. El nacionalista sospecha además que el Concello ha actuado de forma discrecional a la hora de imponer la sanción. "No es admisible que a unos se les multe y a otros no", incide el concejal.

El edil asegura que no tiene constancia de ninguna multa por colocar carteles con cinta adhesiva y que nunca han dado cuenta de la apertura de un expediente de este tipo en las actas de junta de gobierno. Del Río destaca que ha solicitado al menos en dos ocasiones información sobre las resoluciones dictadas directamente por Alcaldía sin obtener respuesta.