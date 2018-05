El GDR de As Mariñas "dinamizará" los centros de interpretación del Mandeo

El Grupo de Desenvolvemento Local As Mariñas-Betanzos ha llegado a un acuerdo para dinamizar los centros de interpretación construidos al amparo del Plan Mandeo. El GDR confirmó ayer a este diario que ha asumido el "compromiso" de "reforzar las actividades" del aula de la naturaleza de Chelo y del centro de interpretación de Teixeiro.

Los dos equipamientos los gestionan los concellos de Curtis y Coirós a través de un convenio de colaboración con la Diputación. El GDR explica que el acuerdo no supone que pase a gestionar las instalaciones, si no que se limitará a "renovar las exposiciones por estar dentro de una Reserva de Biosfera". "No vamos a gestionarlas de momento", aclaran.

La construcción de estos centros estuvo rodeada de polémica por su coste y bajo uso. Los museos fueron proyectados por la Diputación del bipartito y construidos durante el mandato del PP, que encargó los contenidos a una empresa madrileña. El centro de interpretación de Teixeiro ha logrado aumentar el número de usuarios con la celebración de diversas actividades y encuentros, pero el de Chelo se mantiene a unos niveles muy bajos ocasionados, en parte, por la falta de conexión a internet para utilizar los recursos interactivos. Coirós ha reclamado en varias ocasiones medidas para enmendar este déficit.