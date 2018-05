La Xunta duda de que el autobús a la playa de Santa Cristina pueda estar operativo en junio

La Consellería de Infraestruturas manifestó ayer sus dudas de que el autobús urbano 1A pueda llegar a la playa Santa Cristina el 15 de junio, tal y como preveía el Concello de Oleiros. El director xeral de Mobilidade, Ignacio Maestro, sostuvo ayer que la Consellería de Infraestruturas todavía no dispone de la documentación necesaria para tramitar el convenio preceptivo.

A consulta de este diario, el departamento autonómico, explicó que le corresponde al Concello presentar el proyecto técnico que establezca horarios y afectación al tráfico, entre otros extremos.

El Gobierno local, que propuso la extensión de la línea, se defendió ayer de los reproches por las "formas" empleadas que recibió de los concellos integrados en la Mesa de Transporte, que echaron en cara al Ejecutivo de Oleiros que no elevase antes la propuesta a la mesa para su debate en este órgano metropolitano. La primera teniente de alcalde, María Xosé Varela, lamentó ayer las críticas y defendió que el único objetivo que persigue el Concello es evitar los "atascos impresionantes" que se forman en temporada estival y "facilitar el mejor servicio a los ciudadanos". La edil sostuvo que las formas fueron "las correctas", que se comunicó antes a los concellos de Cambre, Culleredo y A Coruña y que si no se presentó a la mesa antes fue porque "no coincidió ninguna convocatoria".