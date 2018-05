El BNG acusa al Concello de aplicar de forma arbitraria la ordenanza de limpieza

El BNG presentará una moción en el pleno del próximo martes para exigir la modificación de la ordenanza de limpieza. No es la primera vez que los nacionalistas reclaman cambios en esta normativa y su petición llega tras notificarles el Concello una sanción que podría alcanzar los 750 euros por pegar carteles en zonas no autorizadas.

El Bloque reclamará en pleno al Concello que instale tablones para instalar cartelería en los barrios y parroquias y acusó ayer al Ayuntamiento de incumplir también esta ordenanza al "colgar su publicidad en sitios en los que la vigente normativa impide colgar carteles". "La prueba de que los soportes no abundan en que el propio Ejecutivo local hace colgar la publicidad de sus actos en las ventanas del Edificio Arquivo, con una imagen realmente cuestionable", critica su portavoz, Henrique del Río.

Los nacionalistas insisten en que la ordenanza establece sanciones "injustas" y "desproporcionadas" al castigar igual "pegar un cartel con fixo que hacer una pintada cuando es obvio que los perjuicios ocasionados no pueden compararse". La formación exige al Ejecutivo municipal que aclare cuántas multas ha impuesto por pegar un cartel y denuncia que no hay constancia de ninguna en las actas de junta de gobierno salvo la impuesta a su grupo. "No puede ser que se multe a unas personas y a otras no", advierten.