La Xunta descarta reclamar a una familia que devuelva unas piezas de un convento medieval

La Dirección Xeral do Patrimonio ha rechazado la petición del Concello de Betanzos de intervenir para recuperar varios capiteles del desaparecido claustro del convento de San Francisco que adornan actualmente la casa de una familia del municipio. El alcalde, el socialista Ramón García, solicitó el pasado año por escrito la colaboración del organismo adscrito a la Consellería de Cultura para recuperar las piezas de cara a su exhibición en el Museo das Mariñas.

En su carta, el regidor defendía que los capiteles y bases del templo medieval que se encuentran actualmente en un domicilio particular son "bienes de dominio público" y pedía ayuda a Patrimonio para recuperar las piezas tras solicitar su devolución a los actuales titulares sin éxito.

El alcalde acompañaba su escrito de un informe del director del Museo das Mariñas, Alfredo Erias, que ha logrado recuperar en los últimos años varias piezas del convento, y que aspira desde hace años a reconstruir parte del claustro y recuperar así parte del patrimonio perdido.

La Dirección Xeral do Patrimonio acaba de remitir una carta de respuesta al Concello en la que le comunica su negativa a actuar en este caso. La directora del organismo autonómico discrepa del Concello sobre el carácter público de estas piezas y recomienda al Ayuntamiento que acuda a los juzgados para esclarecer este extremo. "Es un asunto objeto de jurisdicción civil", sostiene.

Patrimonio apela a la singularidad de este caso, dado que las piezas que el Concello pretende recuperar ahora proceden de un templo demolido tras la Desamortización de Mendizábal de 1835 y cuyos restos fueron diseminados por todo Betanzos. "El material de este monasterio fue usado para múltiples obras públicas, así como apropiado por diversos vecinos", incide.

La Xunta destaca además que la declaración del convento de San Franscisco como Bien de Interés Cultural fue realizada en 1919, después de su desamortización y destrucción, por lo que considera que "no es fácil establecer que a las piezas, ya fuera de su contexto mucho antes que su declaración de protección, les sea de aplicación el régimen de protección establecido para el inmueble".

La Dirección Xeral do Patrimonio argumenta además que el valor de las piezas y su consideración de Bien de Interés Cultural no implican que su titularidad deba ser pública. "La protección es indiferente de la titularidad de los bienes. Existen muchos bienes protegidos por su valor cultural, en realidad la mayoría, que no son de titularidad pública", destaca.

El Gobierno local de Betanzos dará cuenta en el próximo pleno de la respuesta de la Dirección Xeral do Patrimonio. El Ejecutivo comenzó los trámites para intentar recuperar las piezas del templo a finales de 2016 tras negociar durante dos años con los actuales titulares sin éxito.

El historiador Alfredo Erias intenta desde hace años reconstruir parte del claustro del desaparecido convento San Francisco. El director del museo explica en su estudio Capiteis do destruido moesteiro de San Francisco e outros restos do desastre como acabaron parte de las piezas en manos privadas. Su recuperación se antoja complicada. El Ayuntamiento no aclaró ayer a este medio si se ha habido avances en las negociaciones con los propietarios en los últimos meses.