"Al sacar a la abuela, hubo un momento en que me desorienté y creí que no salía"

Salió a avisar a los vecinos de que había un incendio, dejó la puerta de su piso abierta y, cuando quiso volver, el humo ya no se lo permitía. Entonces la vecina del 5º B del número 68 de la avenida de Fonteculler comenzó a pedir desesperada a vecinos y efectivos de seguridad que sacaran de su vivienda a su madre y su hija. "Subimos mi compañero Fran Calabria, cuatro policías locales de Culleredo, unos vecinos y yo. Y de pronto empezó a quebrarse el techo, se desprendió un trozo y le hizo una brecha a un policía local en la cabeza, así que se fueron con él. Quedamos mi compañero y yo y los bomberos no habían llegado; había que entrar, pero arrastrándose, porque de pie era imposible del humo que había", cuenta el guardia civil del puesto de Cambre Salvador Ponte, que rescató a la abuela poco después de que su compañero sacara a la niña.

"Oí quejarse a la señora, que estaba encerrada en la habitación del fondo, y así la encontré, porque no se veía nada, ni con las luces encendidas", asegura. "Era una mujer con muchos problemas de movilidad y de salud, que apenas se movía de la cama últimamente, según nos contaron, y tuve que sacarla a rastras. Cuando intentaba sacarla, hubo un momento en que me desorienté y creí que no salía. Porque el humo te desorienta, no conoces el piso... De hecho llegué a dudar de si estaba dentro o fuera, y al chocar con una barandilla supe que ya había salido", relata.

Ponte cree que, si hubiesen se hubiesen demorado un poco más en llegar, ya había sido tarde. "Había muchísima temperatura. El 5º D estaba ardiendo por completo y el B, lleno de humo. Y lo que te mata no es solo el calor, el humo te asfixia. Y si hubiera abierto las ventanas, que lo pensé en un momento, hubiera sido peor. Pero no sabes qué hacer. Había mucho riesgo pero ves a una mujer desesperada porque su madre y su hija están dentro. O entrábamos nosotros o no lo hacía nadie", cuenta.

"Lo solventamos rápido. Mi compañero estuvo excepcional, los policías locales también actuaron muy bien y los vecinos ayudaron muchísimo. Había vecinos de las plantas bajas con problemas de movilidad y ayudaron a bajarlos. Y a la abuela la bajamos entre cuatro", asegura. Achaca la rapidez de su llegada a la "casualidad" de que se encontraban cerca, en O Burgo, porque una mujer había chocado con su coche contra otro y después dio positivo en alcohol, y dado que esa noche no había patrulla de Guardia Civil de Culleredo, fue la de Cambre.

Ponte asegura que nunca había vivido una situación como la de la madrugada del viernes. "Y espero no vivirla nunca más", apunta. Asegura que la escena fue "kafkiana", por el nerviosismo, sobre todo de la mujer que rogaba que sacaran a su madre y su hija, que después ingresó con una crisis nerviosa e intoxicación por humo. La niña fue hospitalizada por la afectación del humo y la abuela fue ingresada en la UCI con pronóstico reservado. Ponte y su compañero también tuvieron que ser hospitalizados por la intoxicación por humo. Ayer le dolía la espalda por el esfuerzo "y por la tensión del momento". Cuando acabó el rescate, la mujer se le abrazó y le dio las gracias, cuenta.

Los residentes en el piso que ardió salieron a tiempo por su propio pie y no sufrieron daños. Han sido realojados en otra vivienda, gracias a gestiones del Ayuntamiento.