El bus a Bastiagueiro, en punto muerto

El autobús que comunique los municipios de Cambre y Culleredo con la playa de Bastiagueiro sigue en punto muerto. La propuesta del alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, no parece entusiasmar a sus homólogos de Cambre y Culleredo, Óscar García Patiño y José Ramón Rioboo. El Ejecutivo municipal oleirense intentó ayer sin éxito fijar un encuentro esta semana para definir los detalles de esta línea, pero los dos regidores declinaron la invitación por problemas de agenda.

El alcalde de Culleredo, el socialista José Ramón Rioboo, se muestra dispuesto a fijar un encuentro para la próxima semana, aunque deja claro que solo apoyará la puesta en marcha de esta nueva línea "si no le cuesta un euro a los vecinos". José Ramón Rioboo incide en que la propuesta que presente el Concello de Oleiros no solo debe ser "viable" si no que también debe prestar servicio a todo el municipio y "no solo a O Burgo y Vilaboa".

Su homólogo de Cambre, el independiente Óscar García Patiño, se muestra aún más reacio y ayer emplazó al Concello de Oleiros a someter a debate su propuesta en la mesa de transporte, de ámbito metropolitano. El regidor cambrés tampoco está dispuesto a invertir fondos municipales en esta línea y argumenta que hay otras prioridades de transporte en el municipio, como mejorar los servicios al centro de salud o el Consistorio.

La negativa del alcalde a diseñar solo con Oleiros y Culleredo esta nueva línea llega después de que la mesa de transporte del área le afease a Seoane sus "formas" por no elevar este asunto a debate en el órgano metropolitano.