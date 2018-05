El Concello de Oza-Cesuras, del PP, apoya una protesta de maderistas contra la ley de montes

"El Gobierno local se debe a sus vecinos", argumenta el concejal Andrés Taboada

"Todos los concellos de la comarca nos apoyan pero en la delantera no se quiere poner ninguno, salvo el de Oza-Cesuras". El presidente de la Asociación de Productores de Madera de Betanzos, José Rico, resumía ayer así la respuesta que ha recibido de momento su convocatoria de una concentración el próximo 3 de junio frente al Parlamento para protestar contra la normativa que modifica la Lei de Montes, en concreto, contra la obligación que les impone de costear la franja de seguridad contra incendios.

El municipio de Oza-Cesuras amaneció ayer cubierto con carteles que anuncian la convocatoria de esta manifestación contra un cambio legislativo que, denuncian, "coarta sus derechos", "reduce los terrenos de explotación a precio cero" y apunta a madereros y propietarios de montes como "los causantes de los incendios y verdugos".

El Concello ha dejado a un lado sus siglas para manifestar su apoyo a esta protesta, hasta el punto que varios vecinos aseguran que vieron a operarios y responsables municipales difundiendo los pasquines en tablones y establecimientos. A consulta de este diario, el Gobierno local, del PP, manifestó ayer su apoyo a las reivindicaciones del maderistas y propietarios de montes. "Nos debemos a nuestros vecinos", defiende el concejal Andrés Taboada, veterano del PP y maderero durante años. Este edil apelaba ayer a la importancia del sector en este municipio. "El 80% de la superficie es forestal", incidía.

El concejal se suma a la petición de una "compensación" por el lucro cesante que dejarán de ingresar por no poder explotar con cortas la franja de seguridad. "Es un terreno que va a quedar baldío, que van a tener que desbrozar todos los años y por el que no van a sacar nada", afirma el edil, que aclara que no están en contra de la franja de seguridad, sino de "dejar ese terreno a cambio de nada". "Ellos lo que dicen es que no van a regalar ese suelo, que se les tiene compensar de alguna manera", recalca.

El responsable municipal admite que no le ha resultado fácil pronunciarse sobre este asunto . "Estamos entre dos aguas", bromea. Con todo, Andrés Taboada deja claro que intentará acudir a la protesta frente al Parlamento. "El gobierno se debe a sus vecinos", incide este concejal, que espera que la Xunta reflexione. "A veces nos equivocamos con las leyes, pero se pueden modificar", apunta.

El Concello de Oza-Cesuras ha sido el que más abiertamente ha apoyado esta protesta en el área de Betanzos, según explican desde la Asociación de Productores de Madera de Betanzos. El colectivo avanza que otros como Aranga también han dado pasos en este sentido.

La postura de Oza-Cesuras tiene defensores, pero también detractores. Vecinos con explotaciones agrarias manifestaron ayer su estupor a este diario y acusaron al Concello de permitir durante años que se incumpliesen las distancias de seguridad que establece la ley.