Arteixo aprueba por unanimidad llevar el peaje de Pastoriza a la Audiencia Nacional

Calvelo: "Los mil millones que Fomento ha invertido no dan servicio a los vecinos de Arteixo"

Los cuatro grupos de la Corporación local de Arteixo -PP, PSOE, BNG y Terra Galega- dejaron de lado sus diferencias y se unieron para aprobar llevar la eliminación del peaje de Pastoriza, en la autopista AG-55, a la Audiencia Nacional. El acuerdo al que dieron luz verde recoge que el Gobierno local interpondrá un recurso contencioso-administrativo contra la aprobación que el Ministerio de Fomento realizó del expediente de información pública y el estudio informativo -estos documentos definen el proyecto de trazado- de la conexión entre la tercera ronda y el actual acceso al puerto de Langosteira. El Concello exigirá que el Gobierno central renuncie a esta obra y en su lugar destine estos fondos a la eliminación del peaje de la AG-55 entre A Coruña y Arteixo.

El acuerdo que recibió el visto bueno de todos los grupos señala que el Ejecutivo municipal interpondrá el recurso ante la Audiencia Nacional "en el plazo de dos meses" desde que se contrate al letrado que representará al Concello en este procedimiento judicial. Arteixo acude a los tribunales después de haber fracasado en su intento de que Fomento renunciase a la construcción del nuevo vial y se sentase a negociar la eliminación del peaje de Pastoriza, en la AG-55, una autopista de titularidad de la Xunta.

El Concello presentó en 2014 un informe en el que calcula que la eliminación del peaje de Pastoriza costaría 22,3 millones de euros. Fomento elevó la cifra a los 61,4. La nueva carretera por la que el departamento estatal optó tiene un coste estimado de 27,3 millones, según indicó el Gobierno central. Fomento inicialmente calculaba que la obra costaría 32 millones de euros.

El alcalde, Carlos Calvelo, explicó que para el Gobierno local "no es grato presentar un contencioso-administrativo" contra Fomento. "Deberían haber escuchado nuestra propuesta", afirmó. Calvelo también señaló que Arteixo es el concello de Galicia en el que Fomento ha invertido más dinero (por el puerto exterior y su acceso viario), pero sin mejorar las conexiones del municipio. "Los mil millones que Fomento ha invertido no han dado servicio a los vecinos de Arteixo. No hay ningún acceso ni servicios", aseguró el alcalde.

El portavoz del PSOE, Martín Seco, indicó que el recurso que presentará el Concello es "necesario" y "legítimo". También realizó un llamamiento para que el Ministerio de Fomento y la Xunta "pacten una solución" sobre el peaje de Pastoriza. Seco además aseguró que el PSOE llevará al Congreso de los Diputados y al Parlamento de Galicia una iniciativa parlamentaria para que los "representantes del pueblo se posicionen" en este asunto. El portavoz socialista reclamó a la Xunta "mediar" para abordar la eliminación del peaje.

El BNG también votó a favor de la propuesta. En la comisión de asuntos generales del pleno del lunes se abstuvo. Silvia Seixas, edil del BNG, lamentó que el Concello llegue a estos "extremos". También criticó la "falta de respeto" que ha demostrado Fomento a la comarca de A Coruña y que la Xunta no haya asumido su papel de mediadora en este conflicto. Terra Galega no intervino en el debate.

Arteixo recurrirá al contencioso después de que el Gobierno central desestimase el recurso previo que presentó el Concello contra la aprobación del proyecto de la conexión entre el vial a Langosteira y la tercera ronda. Fomento defendió que "se ha ajustado en todo momento a la legalidad" a la hora de descartar la supresión del peaje de Pastoriza y optar por el nuevo vial. El Gobierno local arteixán exigía la anulación de la tramitación.