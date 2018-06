Romper fronteras de la enseñanza

Cuando se rompen las fronteras formales de las instituciones educativas puede haber consecuencias graves: un incremento de la creatividad, una sobredosis de diversión, una bajada del estrés, el hallazgo de inesperadas soluciones a problemas, que alumnos y profesores aprendan unos de los otros, e incluso llegar a construir máquinas que mejoren el mundo. Alumnos de siete a ocho años del colegio Isidro Parga Pondal de Oleiros y profesores y equipo directivo de la Facultad de Ciencias de la Salud de A Coruña experimentaron ayer esta inédita colaboración entre Primaria y Universidad en un plano de igualdad y el resultado fue una jornada con niños y docentes felices que se fueron a casa sabiendo mucho más.

Estos alumnos de Oleiros iniciaron el año pasado su proyecto ambiental Limpamundos, con patrullas que limpian de residuos el patio cada día y que incluso salen al núcleo urbano a dar consejos ambientales a hosteleros y comerciantes. Su experiencia, con su profesora Alicia Tojeiro al frente, ha impactado en la Facultad de Ciencias de la Salud y la sensibilidad de su decana, Adriana Ávila, ha hecho posible que se haya abierto esta colaboración entre colegio y universidad en varios frentes. La facultad les pidió ideas a los escolares para mejorar uno de los patios del edificio de Grao de Terapia Ocupacional, un espacio árido con grava e hierros.

Los niños les mostraron múltiples posibilidades, ilustradas con imágenes 3D con ayuda de uno de los padres: montar un rocódromo en una de las paredes; una zona wifi con mesas, ordenadores, enchufes con energía eólica, máquina de bebidas saludables y libros; crear un arenero para tomar el sol; poner un estanque con tortugas; un proyector con imágenes de la naturaleza; plantar un árbol (hay poco espacio) y colgar plantas en las paredes; crear una zona de juegos de mesa como parchís y ajedrez; o un banco de amigos, donde sentar a esperar hasta que llegue otra persona, fueron algunas de las ideas que plantearon y uno de los profesores de la facultad, David Luaces, ha quedado encargado de llevar a cabo todas las ideas que sean posibles para mejorar este patio.

Roque, Felipe, Alba, Irene G., Manuel, Lino, Iago, Irene N., Daniela, Iván, Daniela M., Mateo, Carmen, Cris, Irene S., Celtia, Ian, Brais, Miranda, Olaia, Sofía, Nicolás, Lucas, Marcos y Aitana, estudiantes de Primaria del Parga, también explicaron desde el estrado, mientras profesores (llegados incluso desde el campus de Ferrol), les escuchaban desde las mesas, las cuatro máquinas "para mejorar el mundo" que han inventado.

La HKQU, un dispositivo que se pone en el contador del agua para saber cuánto se gasta, que incluiría luces del verde al rojo pasando por el naranja para advertir si hay un gasto excesivo de agua; la "máquina dinerito", que dispensaría entre 100 y 200 euros al día y que estaría a disposición de las personas con escasos recursos económicos, con el objetivo de acabar con la pobreza en el mundo; la máquina limpiamares, un aparato que funcionaría con energía hidráulica y que iría por el mar recogiendo todos los plásticos, y que produciría electricidad también; y un dron volador camaleón, un dron con cámara y escáner para analizaría la bolsa de basura y comprobaría si están bien separados los residuos. "Si no está bien separado lo detecta y no deja abrir el contenedor de la basura y si está bien se abre. Y si tiras la basura al suelo, hace una foto y la envía al alcalde de Oleiros", explicó uno de los pequeños.

Entre los asistentes estaba el anterior decano de Ciencias de la Salud, responsable de Universidade Saudable; responsables del programa Green Campus (un certificado que tienen cuatro facultades y que implica implantar procedimientos de gestión ecológica), así como profesores y alumnos de Terapia Ocupacional. "Me habéis dejado pasmado con vuestra fuerza, energía y vitalidad y esas máquinas maravillosa", afirmó el exdecano Sergio Santos. "Yo también estoy impresionado con las ideas que tenéis, pero hay que montarlas y ver si funcionan. Por ejemplo, el contador de agua", les dijo el vicedecano Cástor Rivadulla.

Los profesores fueron matizando alguno de los inventos presentados, debatiendo sus posibilidades, ya que la facultad se ha comprometido a construir uno de ellos en seis meses. De hecho todos van a llamar a amigos para colaborar: padres ingenieros, amigos que fabrican drones y la propia decana recurrirá a un equipo de Madrid que diseña máquinas de este tipo.

"Me gustan mucho los colegios que hacen estas cosas, porque si me lo hubiesen hecho a mí en mi colegio cuando yo era pequeña, habría sido distinto, por ejemplo, sabría reciclar, que no sé", dijo una de las alumnas de Terapia Ocupacional, Antía, para asombro de los niños, que soltaron un ooohhh de asombro y casi vergüenza ajena porque no sabía reciclar.

Este encuentro "lleno de sinergias y que ayuda a aprender a aprender", según recalcó la profesora Alicia Ferreiro, incluyó un intercambio de regalos. Los escolares de Oleiros les hicieron jabones con formas del planeta para los profesores y éstos y el equipo directivo les prepararon pinchos de fruta (fresas, piña, melón) en el descanso. Los profesores volvieron a sentirse niños en esta jornada que concluyó con todos bailando y cantando una de las canciones que los niños practican en el recreo. Un día sin barreras, ni adultos ni niños, solo personas que quieren cambiar el mundo.