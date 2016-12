800 metros: el primero del Atlántico

Ahora que el cine español "resucita" a los últimos de Filipinas, habrá que ir pensando en si la prohibición de faenar en fondos de 800 metros no será la primera de una más o menos larga serie de prohibiciones impuestas por Bruselas a la flota comunitaria a sugerencia de las organizaciones medioambientalistas que, como ya hemos dicho aquí en distintas oportunidades, van por la vida a lo Juan Palomo: yo me lo guiso y yo me lo como.

Y claro, como la Comisión Europea perece estar a las órdenes de tales organizaciones, que no extrañe a nadie que en pocos años la prohibición de pescar en fondos marinos pase a ser total y como algo posterior al deterioro extraordinario de una flota de arrastre que ha dado y da, todavía, vida y trabajo a miles de personas en toda España y la Europa comunitaria.

Salvo los afectados por la decisión de la Comisión Europea de atender a los planteamientos de las organizaciones ecologistas y sin tener en cuenta (como aquí se ha dicho asimismo) a los que corresponden a aquellos que defienden la sostenibilidad de la pesca desde planteamientos socioeconómicos, nadie da un paso adelante para aclarar cuál es el motivo real por el que pescar en arrastre a 800 metros en aguas comunitarias ya es, en la práctica, un delito. Y el concepto de tal no se queda, ya lo verán ustedes, en esos 800 metros: el próximo paso nos conduce irremisiblemente a los 600 metros y de aquí a los 400 para, desde este planteamiento, dar un paso avante y poner fin a un sistema de pesca del que han estado viviendo miles de familias que, por el arrastre, han podido solventar muchos problemas económicos; en familias que, de no existir el arrastre, se arrastrarían por todas partes en demanda de un auxilio que no sé si la sociedad estará dispuesta a otorgar.

Si 1898 fue el año en el que los últimos de Filipinas escribieron la gesta de la resistencia de un puñado de españoles hasta más allá de la mismísima guerra, el de 2017 puede ser el año clave del sector de la pesca de arrastre y, con él, el de un modo de pescar y vivir que se irá por la borda empujados por los vaivenes de una política pesquera que, para Europa, ha sido la menos común de todas las ensayadas hasta el momento. Y no será porque no se haya llamado la atención al respecto.

Me gustaría, sinceramente, que alguien aclarase de una vez por todas quién sale ganando en esta batalla absurda en la que no pescar con el arrastre de fondo supone dejar múltiples especies a su libre albedrío y sin provecho para una sociedad que consume, porque lo necesita, aquello que ahora dejará de pescarse.

De los últimos de Filipinas a los primeros del Atlántico. Y, después, lo que sobrevenga.