La UE concluye que el acuerdo pesquero con Marruecos no abarca al Sáhara

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) estableció ayer que el acuerdo comercial agrícola y pesquero de los Veintiocho con Marruecos adoptado en 2012 nunca fue aplicable al Sáhara Occidental, ya que esta región no forma parte del territorio de Marruecos. Esta sentencia anula el fallo previo del Tribunal General, que no tuvo en cuenta las consecuencias del estatuto del que goza el Sáhara Occidental a la luz del Derecho Internacional. La Justicia europea considera que el Sáhara Occidental es un territorio que no forma parte del reino alauí, y ni la Unión Europea ni Marruecos citaron expresamente esa región en los acuerdos, por lo que no les afecta. El pueblo saharaui no manifestó su voluntad de que el pacto se aplique también en su territorio.