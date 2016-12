La Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, sin candidato a la Presidencia

La Federación Nacional de Cofradías de Pescadores confirmó a este periódico que actualmente no hay ninguna candidatura presentada y admitida que opte a la Presidencia de dicha entidad. Las candidaturas presentadas no cumplían los requisitos establecidos por la federación nacional al no haber efectuado el pago de cuotas. La vicepresidencia, por contra, sí cuenta con varios candidatos al puesto.

El reglamento de la entidad establece que solo pueden participar en el proceso electoral aquellas cofradías que acrediten estar al día en el pago de sus cuotas a la federación nacional. Esto limita enormemente la participación en los comicios. De las más de 200 cofradías que la federación nacional tiene afiliadas, menos de 150 contribuyen económicamente a su soporte. Los representantes de todos los pósitos son elegibles y electores a menos que no cumplan los requisitos o no presenten la documentación requerida.

La federación nacional se dirigió a los pósitos españoles que cumplen los requerimientos para que aclaren antes del 7 de enero si disponen de medios económicos para sufragar los gastos de desplazamiento de sus representantes a la sede de la Federación en Madrid para elegir a los apoderados de los distintos órganos que conforman la entidad. Este planteamiento, sin embargo, va en contra del reconocimiento de la validez del voto por correo incluido en los estatutos de la entidad nacional.

El comité ejecutivo y la comisión permanente de la federación nacional se reunieron el 11 de noviembre pasado para decidir la fecha de los comicios, más de medio año después de que el Gobierno publicase la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. La federación remitió el censo electoral a las cofradías el pasado día 8 para que los aspirantes pudiesen elaborar sus candidaturas. El plazo inicial para presentarlas terminó el pasado domingo 18 sin ningún aspirante.

Algunas organizaciones apuntaban como posibles candidaturas a la presidencia nacional las de Burela (Lugo), Santa Pola (Alicante), Villajoyosa (Alicante) y Adra (Almería). El presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Canarias, Fernando Gutiérrez, también sonó como posible candidato a presidir la federación nacional.

La federación nacional lleva sin dirigente desde que el pasado 26 de julio falleció el gallego Genaro Amigo Chouciño, que la presidió durante ocho años tras ser elegido en 2008 y 2012. Galicia tiene mucho peso en la federación nacional, ya que cuenta con 73 pósitos, de los cuales 56 participan en el proceso electoral. La Federación Galega de Confrarías de Pescadores apostaba por apoyar en bloque un candidato gallego de haberlo.

La admisión de candidatos a presidir el órgano nacional de los pósitos españoles termina el próximo día 28 de diciembre.