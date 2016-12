Sin novedad: vuelve la Navidad

Como cada año. Puntual a su cita. Con esa proverbial puntualidad que se otorga a los británicos y a pesar de su Brexit, la Navidad está aquí otra vez.

Para los que dicen no creer o no sentir nada en torno a la Navidad, se da la bienvenida al solsticio de invierno, posible origen de aquello que, desde un planteamiento religioso, celebra estos días el mundo: la bienvenida del fuego nuevo personificada en la acogida a un recién nacido que, cosa curiosa, no tiene en la mar ni un pesebre, ni un buey (que en la mar también los hay), ni un burro, ni unos reyes que, en su majestuosidad, podrían haber traído a la Europa cristiana un mínimo de estabilidad en la pesca (oro), stocks en debidas condiciones (mirra) y, por pedir un poco más, una Comisión Europea que entendiese de una vez que la pesca existe y que la base de esta es la socioeconomía (incienso).

Pero no, la Navidad no trae estas cosas a la mar. Esta es muy inestable para aquellos que solo saben caminar allí donde puede hacerlo el buey terrestre. Por ello, la inestabilidad la dejan para los que, a bordo de un barco, reparten sueños, ilusiones y ven estrellas de Oriente allí donde no hay sino fuegos de San Telmo que a nadie y nada guían.

La Navidad no llega en un buen momento para la pesca española. Menos todavía para la gallega, sumida como está en el pozo más negro de su larga historia y a pesar de los ánimos que se pretenden inculcar desde el Ministerio de Agricultura y Pesca o desde la Consellería do Mar que, sin ignorar (porque no lo ignoran) la existencia de tal pozo, quieren pasar sobre éste un tupido velo que oculte el tremendo varapalo proporcionado por el Consejo de Ministros de Pesca de hace unos días al caladero nacional Cantábrico Noroeste del que vive, porque en él faena lo que puede o le dejan, la mayor flota pesquera de la Península Ibérica.

Ya no valen disculpas de mentiras que han servido de base para la entrada en la entonces CEE de España. Han pasado 30 años desde entonces y ha habido tiempo más que suficiente para corregir cualquier irregularidad detectada. No se ha hecho ni por unos ni por otros, y así nos luce el pelo. Por esto, la Navidad no es otra cosa que el inicio de un nuevo solsticio y pensar en que la Lotería Nacional puede haber dejado, como mínimo, una pedrea que, de no solucionar nada, por lo menos mitigue los daños que se arrastran desde el año anterior.

A ver si es verdad que 2017 llega con unas cuantas toneladas de jurel de Gran Sol que compensen las excavaciones practicadas por la UE en el TAC del Cantábrico Noroeste. Sería una pedrea bien recibida, siempre y cuando la todopoderosa Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura se la envaine y trate por igual a todos y cada uno de los barcos que toman parte en el trabajo de extraer del mar especies que en Madrid están empeñados en distribuir, a saber con qué criterios reales, para compensar no se sabe qué derechos históricos que lo único que hacen es ahondar todavía más en las diferencias de unos y otros pescadores.

Sea como fuese, la Navidad ha llegado. El solsticio también.