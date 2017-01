¿Qué hay de nuevo, viejo?

Desconozco si, realmente, hay algo de nuevo, viejo. Pero sí afirmo que el conejillo Bugs Bunny es un comedor de zanahorias y gran animador de la vida ratonera de sus amigos/enemigos. Tanto como lo son los datos oficiales que se ofrecen desde las lonjas de pescados de nuestro País gallego, tan dadas ellas a deglutir todo cuanto de impopular pueda aparecer. Así, por ejemplo, no les gusta que se diga que las principales partidas de pescado y marisco entran en lonja procedentes de aeropuertos como, sin ir más lejos, el de Vitoria, verdadera puerta de acceso a nuestras lonjas de productos marinos capturados en aguas comunitarias, especialmente de Irlanda, Reino Unido y Escocia por barcos gallegos.

Todo es viejo, muy poco hay de nuevo; pero las cifras son claras: a falta de contabilizar lo que han dado de sí las fiestas de Navidad y Fin de Año para las lonjas gallegas, se da como un hecho seguro que 2016 ha batido el récord de ventas de productos que han pasado por las lonjas de Galicia. Más de 460 millones de euros distribuidos mayoritariamente así: 114 millones la lonja de Vigo; 77 millones la de Burela, 76 millones la de A Coruña y 53 millones la de Celeiro. Detrás quedan Ribeira, Cariño, Sada, Malpica, etc.

Nada nuevo, viejo. Y menos si, efectivamente, sumamos a esas operaciones declaradas y legalmente reseñadas en las contabilidades propias importantes partidas de pescados y marisco que ni siquiera pasan por las básculas de las rulas gallegas. Unidas unas y otras operaciones, seguramente evidenciarían -que es lo que al final se pretende con las cifras dadas a conocer- que, aún pescando menos, los precios de esos productos permiten pensar en una actividad -la pesquera y marisquera que pasa por lonja- lo suficientemente rentable como para desechar la idea de que la pesca y el marisqueo no son rentables.

Si la actual flota pesquera gallega -base esencial del movimiento lonjístico de nuestra comunidad autónoma- permite una producción de más de 460 millones de euros, ¿puede tacharse de irrentable esa actividad extractiva? Y si es rentable, ¿no tiene razón la Secretaría General de Pesca a la hora de establecer repartos de cuotas que, todo estamos convencidos, no benefician esencialmente a los armadores y tripulantes de los barcos gallegos?

Estoy en la creencia de que al decir esto hay más de un lector que piensa en la dosis de mala leche que destila el comentario. No niego, verdaderamente, esa dosis de mala milk, porque sigue habiendo buenos coches esperando en los muelles la llegada de los barcos que vienen a realizar la venta de sus capturas y no todos son propiedad de los armadores, que estos bastante tienen con hacer frente a las hipotecas, los seguros, el combustible, etc.; como tampoco los tripulantes están como para andar dando botes de alegría o bailar la muiñeira cuando les hablan de descartes.

¿Qué pasa, entonces, con la pesca y el marisqueo? ¿Se gana lo suficiente o, por contra, optamos por dar lástima para lograr mejores cuotas tanto en el marisqueo como en la pesca de bajura, la de altura e incluso la de gran altura, más o menos contingentada? ¿Son ricos los armadores gallegos? ¿Y si lo son merecidamente, por qué hay tanta lágrima de desesperación? ¿Cuánto gana un armador gallego, cuánto un tripulante de cubierta, cuánto un patrón? ¿Qué porcentaje de esos más de 460 millones de euros declarados por las lonjas de Galicia como recibidos a lo largo del año 2016 va al peto de quienes quieren que la mar sea para el que la trabaja? ¿Se miente mucho, poco o nada? ¿Qué queda, deducidos los gastos que genera el simple hecho de arrancar máquinas, para repartir beneficios y pagar salarios?

La verdad es que si tenemos en cuenta el producto de la venta de las capturas de un barco de bajura con entre tres y siete tripulantes a bordo, más bien da que pensar en los número que se deben hacer para poder mantener a flote el barco.

Nada nuevo, viejo.