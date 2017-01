Un mar vacío

El mar se queda solo, además de triste, como la canción de tuna dice se queda Fonseca. Se descartan propuestas y la larga noche de piedra se prolonga tras el paréntesis de Navidad y Año Nuevo-Reyes. Las restas son sumas y aquello que inicialmente se multiplicaba, ahora se divide. Las famosas cuatro reglas que todo marinero debería saber antes de embarcarse. Pero el mar, aunque no queramos verlo, se vacía y a la ausencia de tripulaciones para el relevo generacional se suman las propuestas que parten de las organizaciones pesqueras cuando demandan de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que sitúe en puestos de preeminencia en su agenda de Gobierno la problemática de la pesca.

Vano intento cuando, como digo, aquellos que han aprendido a sumar no hacen sino restar y dividir lo que supieron un día era pura multiplicación. Porque si bien la vicepresidenta nunca ha tenido (al menos aparentemente) una preocupación específica por el sector pesquero, parece poco probable que con cuestiones tan prioritarias para su Gobierno como es la segregación de Cataluña o la negociación con el PNV de aspectos que parecen concernir exclusivamente a los vascos y al partido que sostiene al Gobierno del señor Rajoy, sean la anchoa, el jurel, la caballa o la cigala asuntos de relevancia para la número dos del Ejecutivo español.

Por pedir que no quede, claro, pero mucho se teme al arriba firmante que esto no sea más que la evidencia de lo vacío que está el mar, del escaso valor que el mar tiene para aquellos que no viven exclusivamente de él, como es el caso de la vicepresidenta.

La agenda de Sáenz de Santamaría estoy seguro de que nunca ha olido a mar, a pescado, ni ha visto colarse entre sus páginas una sola escama de merluza.

Tampoco se le puede pedir mucho a doña Soraya porque ni con Arias Cañete ni con García Tejerina al frente del Ministerio de Agricultura (hoy también de Pesca) su protagonismo en los órganos de gestión de las distintas pesquerías ha sido nulo, inexistente: para eso están los ministros.

El secretario general de Cepesca, Javier Garat, ha demandado ese protagonismo de la pesca en la agenda de la vicepresidenta. Es, como decimos los gallegos, un falar por non estar calados. De sobra sabe Javier Garat que Sáenz de Santamaría no va a resolver los problemas de este sector. Que haga la prueba y le encargue un reparto justo, equitativo, de las cuotas de pesca del caladero nacional Cantábrico Noroeste, que también concierne a los barcos vascos.

Podría empezar por aquí.