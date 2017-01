Las obras de la planta evisceradora de vieira de Ferrol se aplaza a finales de mes

La construcción de la planta para eviscerar vieira de la ría de Ferrol comenzará la semana próxima, según informó el representante de la campaña de vieira de la Confraría de Pescadores de Ferrol y uno de los promotores de la planta, Jaime Gabarri. La construcción de la planta se retrasó en varias ocasiones hasta que el pósito obtuvo la licencia de obra, en mayo de 2016.

El proyecto de la planta de vieira surgió por iniciativa de los mariscadores de la ría ante las dificultades que se encontraban para eviscerar su producto y comercializarlo de forma directa. La evisceradora les dará una mayor autonomía para preparar y comercializar las vieiras que extraen y evitar las pérdidas económicas causadas por factores externos a su actividad.

Vieiras de Ferrol será el tercer centro para eviscerar vieira de Galicia. Ameixa de Carril y Mariscos Veiro, dependiente del Porto de Cambados, son las dos plantas de eviscerado que existen actualmente y de las que dependían los mariscadores de Ferrol hasta ahora.

El coste del proyecto supera ligeramente los 600.00 euros. Los promotores solicitaron un préstamo bancario para financiarlo, aunque el importe final del crédito dependerá de la concesión de una subvención de la Unión Europea que solicitaron y que podría cubrir entre el 40 y el 50% del total.

"Contamos con que esté todo listo a mediados de mayo, para la campaña de junio", afirmó Gabarri. Los mariscadores no extrajeron vieira estas Navidades debido a los altos índices de contaminación y toxicidad que arrojaron las últimas analíticas realizadas a las vieiras de aguas ferrolanas y a la presencia de los aparejos para la extracción de centolla en la zona, que dificultaban el rastreo.

El proceso de eviscerado consiste en extraer el hepatopáncreas para eliminar la toxina amnésica (ASP) de los moluscos y evitar la intoxicación de los consumidores, que puede provocar desde diarrea y dolores abdominales en los casos leves hasta la amnesia o incluso causar la muerte en los más graves.

Los mariscadores ferrolanos tuvieron entre 2012 y 2014 un acuerdo con Ameixa de Carril, que les evisceraba las vieiras a cambio del 33% de su producto. El pacto se rompió cuando los arousanos afirmaron que estaban trabajando con el mejillón y que no podrían tratar las vieiras, según explicó Gabarri.

Los mariscadores contactaron entonces con Mariscos Veiro, que evisceró su producto en 2015. Los ferrolanos, sin embargo, dieron por perdida la campaña de 2016 al no disponer de una planta que extrayese el hepatopáncreas de sus vieiras, ya que Mariscos Veiro no trató su producto. El patrón mayor de Cambados, Roberto Costa, argumentó que Porto de Cambados no tenía la obligación de aceptar el producto de Ferrol ni de eviscerarlo.