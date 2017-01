Andrés Hermida Trastoy deja la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Se va. Lo sabe desde hace días. O al menos eso es lo que dicen aquellos que, sintiendo o no su marcha, aseguran conocer de la cuestión. La ministra Tejerina habrá valorado el trabajo de Hermida y ha optado, aseguran esas fuentes, por sustituirle. No se sabe todavía si se le reserva otro destino en un Gobierno que ya no puede decidir por sí solo. Y por esta imposibilidad de decidir y dependiendo como depende el Ejecutivo del señor Rajoy de lo que tanto el PSOE como Ciudadanos le indiquen (he aquí lo bueno y lo malo de gobernar en minoría), mejor atarse los machos y desprenderse de uno de los altos cargos más controvertidos del Ministerio que dirige la señora García Tejerina.

El nombramiento del sustituto se va a conocer oficialmente en una semana, como consecuencia del Consejo de Ministros que presidirá el jefe del Gobierno, el señor Rajoy Brey. Se habla de varias personas como candidatas a la designación; pero uno -uno- destaca sobre todos los demás por su larga experiencia en el mundo de la pesca, su hábito a la negociación y lo bregado de su trayectoria en mil batallas por lograr un máximo rendimiento sostenible para un sector, el pesquero español, que tiene de todo menos rendimiento acorde a las necesidades que este arrastra. El elegido va a tener que lidiar un morlaco con músculos que fueron de acero y madera y que en la actualidad está un tanto bajo y alicaído porque le fallan las bielas y pistones de la que fue su bien engrasada maquinaria (a la que sobra potencia) de tiro.

Es, en este momento crítico, como la lluvia al caer, que todo lo empapa. Y un cambio en la Secretaría General de Pesca es lo que esta necesita, a juicio de la inmensa mayoría de armadores y tripulantes de los mil y un barcos de distintos artes que pululan por los mares nacionales e internacionales enarbolando la bandera rojiamarilla (o roja y gualda, si así lo quiere el lector).

Otro intento, después del paso dado en Galicia por el señor Núñez Feijóo para renovar las estructuras intermedias de la Consellería do Mar que continúa rigiendo doña Rosa Quintana. Si ambas renovaciones encajan, como es de esperar a la vista de las trayectorias personales de los implicados, es muy probable que, en poco tiempo, podamos contemplar un panorama distinto -ojalá que para bien- en la pesca española. Esto es lo que se espera, con o sin los efectos devastadores que, con toda probabilidad, traerá el Brexit de los súbditos de Su Graciosa Majestad.

Que la lluvia sea buena. El sábado podremos decir lo que hoy tenemos que callar.