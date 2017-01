Un crimen contra los pescadores

Vienen aires de cambio a la Secretaría General de Pesca. El sector pesquero español espera mucho del nuevo inquilino del despacho hasta ahora ocupado por Andrés Hermida Trastoy. Pero de modo muy especial lo esperan los armadores y tripulantes del caladero nacional Cantábrico Noroeste, sabedores como son de que es una zona conflictiva por largos años de desigualdad debido a un plan de explotación que, urdido a saber dónde, algunos se han sacado de la manga con el único objetivo de incordiar. Porque otra cosa no se podía esperar de él. A la vista está.

Hoy es un día crucial para el nuevo secretario general de Pesca, que tendrá que lidiar morlacos astifinos de muchos quintales. La lidia, en buena lid. El diálogo, constante. La diplomacia asumida, para oír y decir.

Los pescadores no quieren que se pierdan la verdad, el conocimiento, un diálogo presentido y, sobre todo, sobre todo, un saber qué puede dar de sí la colaboración de cuantos se sienten implicados en la pesca porque, sabido es, en ella no están solo los científicos y los políticos y los ecologistas: el factor humano, es decir, los que labran el mar con su arado pleno de ilusión, también quieren tener voz (aunque finalmente sean los políticos los que deciden quién y cómo ha de arar con las distintas artes que emplean). Y quieren, sobremanera, que esa su voz sea transmitida por la cadena natural del mando, por quien dentro y fuera de España tiene el poder de explicar cuál es la situación verdadera de un sector sin el cual muchos pueblos del litoral español no podrían sobrevivir. Porque la pesca, y el nuevo lo sabe, es algo más que calar aparejos.

La política pesquera, sea esta comunitaria (de la UE) o nacional, ha de encajarse de forma incuestionable en los hechos: la flota española, que fue sin duda la más importante de la Unión Europea, ha sido desguazada de forma inmisericorde y los barcos que se han achatarrado no siempre han podido justificar los motivos por los cuales se llegaba a esa decisión. Algunos, con tan solo diez años de vida, porque no tenían donde poder pescar. Las vacantes se han cubierto con barcos que, en el caladero nacional Cantábrico Noroeste, por ejemplo, faenan bajo banderas protectoras de Portugal o Francia. Son barcos adquiridos con capital español que no cotizan en España, si bien se benefician de una norma que permite a esos buques pescar allí donde los nacionales no pueden hacerlo, incluso en días establecidos como inhábiles para la flota española que sí cotiza a la Hacienda pública española. Y están, evidentemente, esas desigualdades acordadas bajo cuerda y ante los silencios cómplices de algunas personas que ahora miran para otro lado cuando se cita a los negociadores.

Mucho por hacer, señor nuevo secretario general de Pesca. Se lo habrán contado -y sino se lo contarán cuando vuelva a Asturias- veteranos marineros que acumulan más salitre en sus venas -permítame la exageración- que nieve las cumbres de los Picos de Europa.

Y en el Mediterráneo y Canarias quieren hablar con usted de otros repartos. Por ejemplo, los del atún rojo.