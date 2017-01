El grupo pesquero local de Fisterra y la ría de Muros y Noia estrena una nueva sala de conservas

La conselleira do Mar, Rosa Quintana, participó ayer en Porto do Son (A Coruña) en la inauguración de la sala de elaboración de conservas artesanales Sotavento, un proyecto surgido del Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Seo de Fisterra Ría de Muros-Noia. La responsable de la política pesquera gallega, que estuvo acompañada por la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Susana Rodríguez, destacó la apuesta que esta empresa, promovida por dos mujeres, realiza "por la pesca artesanal local, la innovación y el empleo femenino".

Quintana resaltó además que este tipo de iniciativas contribuyen a que se asienten marcas de producto en el territorio y subrayó que el envasado realizado por Sotavento conjuga "la tradición artesana y la innovación en su imagen, una mezcla perfecta en un mercado global en el que el cliente está cada vez más concienciado con la sostenibilidad".