Armadores gallegos se movilizan para probar ante la Administración que sus buques son congeladores

Los armadores de los aproximadamente 90 barcos afectados por la polémica de las cotizaciones de sus tripulaciones han empezado a movilizarse. Están dispuestos a probar ante la Administración que sus buques son congeladores y que, por tanto, sus marineros deben tener un coeficiente reductor del 0,4 que les permita jubilarse antes, no el 0,25 o 0,35 que figura en los datos del Gobierno, igualándolos a los barcos de fresco. "Es algo fácil de demostrar y no tenemos problemas en acreditarlo", indican fuentes del sector, que avisan de que si esta medida no resulta eficaz, están dispuestos a acudir a los tribunales.

La CIG está en pleno proceso de recopilación de los documentos facilitados por los armadores que confirman que estos buques son congeladores. "Es obvio que lo son, sobre todo los palangreros que pescan en el Pacífico, a cientos de millas de la costa. Si no quieren solucionarlo, como hay gente que está padeciendo sus errores, acudiremos a la Justicia", aseveró el responsable nacional de la CIG-Mar, Xabier Aboi.

La flota ya ha entregado algunos documentos que acreditan la instalación frigorífica en sus barcos y otros firmados por la Secretaría General de Pesca en los que figuran las zonas de pesca de estos buques, donde no podrían faenar de no ser congeladores.

Aboi, cuyo sindicato forma parte del comité ejecutivo del ISM, informó de que por el momento la mitad de los palangreros revisados tiene mal los coeficientes reductores asignados a sus tripulaciones al no ser considerados congeladores. "Solo pedimos lo que marca la ley para estas prejubilaciones", sentenció el sindicalista.

Tanto él como miembros del sector destacaron que la lista inicial presentada por el Gobierno en noviembre -en octubre el ISM anunció que el problema se solucionaría- era escasa y "no valía". Explicaron que solucionaba el problema de los arrastreros pero solo incluía "a unos pocos palangreros".