El arrastre coruñés exigirá al nuevo secretario de Pesca un cambio en la asignación de cuotas

La asociación Pescagalicia-Arpega-O Barco solicitó una reunión con el nuevo secretario general de Pesca, Alberto López-Asenjo para exigir un reparto más ecuánime de las cuotas. La Secretaría General de Pesca publicó en el Boletín Oficial del Estado el reparto de las cuotas asignadas por la CE por modalidad de pesca, que se dividirá entre las embarcaciones en función de los coeficientes, lo que preocupa al arrastre "porque existe una falta de equidad muy grande", afirma el secretario general de Pescagalicia, Torcuato Teixeira. El secretario de la asociación lamenta que haya "tres o cuatro" buques que acaparan casi todas las cuotas de los barcos desguazados, mientras que los demás "sólo tienen una". "Algunos barcos hacen negocio con las cuotas que tienen acumuladas, porque pueden cederlas temporalmente", denuncia.

La asociación presentó dos recursos ante la Audiencia Nacional, aunque espera que la Administración actúe antes de que lo haga la Justicia. Solicitan a los tribunales la anulación de la compra de cuotas de arrastreros desguazados, permitida entre 2013 y 2015, y poner fin al reparto de cupos por buque según los históricos de capturas.

La reunión con López-Asenjo también servirá para denunciar el convenio bilateral con Portugal, que supone "una discriminación de la flota española" y demandar la reapertura de la pesquería de cigala en la zona VIIIc (Cantábrico Noroeste), donde el arrastre no tiene cupo. Teixeira afirma que los patrones "constatan que existe" cigala desde hace tres o cuatro años. "Queremos solicitar que reabra este año por lo menos para la pesca accidental y no tener que tirarla por la borda, sino traerla a puerto para descargarla y venderla", explica.

El arrastre dispone de 5 toneladas de cigala en la zona IXa (costa de Portugal), además de 860 de gallo y 1.417 de rape en la VIIIc y IX (de Fisterra al Golfo de Cádiz). El reparto final prevé un aumento de 63 kilos de jurel en la VIIIc y una reducción de 57 en la IXa con respecto al borrador.

El cerco

"No esperábamos cambios tras la publicación del borrador, ya sabíamos que tendríamos 1.900 toneladas menos de jurel en la VIIIc y que aumentaría la caballa", comenta el portavoz de la Asociación de Armadores del Cerco de Galicia (Acerga), Andrés García. El presidente de la Federación Galega de Confraría de Pescadores de Galicia, Tomás Fajardo, señala que la reducción de jurel en el Cantábrico no fue tan drástica como se esperaban tras la reunión mantenida en Bruselas en diciembre gracias a la posibilidad del trasvase de cuotas -que no se permite hacer en el caso de otras especies, como la cigala-. Según Fajardo, el 5% de la cuota de la zona IX pasó a la zona VIIIc, algo previsto en el borrador inicial.

García lamenta el retraso en la publicación del documento, mayor este año debido al cambio de secretario general de Pesca. "Todavía no conocemos el reparto individual por buque, con lo cual desde Acerga no sabemos lo que tenemos para poder planificar el año", explica. El cerco que comparte cupos comenzó la temporada sin conocer de cuánta cuota dispone cada barco.

El portavoz de Acerga también resalta que la temporada de la sardina comienza en marzo y "no sabemos la cuota que tenemos, no está publicada", además del hecho de que Pesca retrasó en tres ocasiones la reunión que tenían concertada con el cerco para tratar estos temas.