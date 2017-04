La flota atunera asegura estar "tranquila" pese al aumento de la piratería en el Índico

Los ataques de piratas frente a las costas de Somalia empiezan a convertirse en algo habitual -al igual que ocurrió entre 2008 y 2012- tras registrarse tres asaltos en los últimos 20 días, los primeros en esa zona del Índico desde 2012. Pese a ese repunte de la piratería, la flota atunera española -con buena parte de su tripulación gallega- dice estar "tranquila" ya que mantiene el protocolo de seguridad fijado tras el secuestro del Alakrana el 3 de octubre de 2009 y que ya dio buenos resultados en los meses de mayor actividad pirata frente a Somalia.



Los barcos llevan a bordo "tres o cuatro" vigilantes de seguridad con armamento pesado para proteger a la tripulación, según recordó el director gerente de la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (Opagac), Julio Morón. Los agentes, que actúan como una unidad militar, cuentan con un sistema de radar y visual para controlar que ninguna embarcación atacante se acerca al buque. En caso de advertir la presencia de un esquife, la tripulación se refugia en las zonas más seguras del barco mientras los vigilantes advierten por radio al posible asaltante de que desista de su acción. Si continúa, los agentes deben intentar abortar la persecución de los piratas con disparos disuasorios y solo en caso de que estos no sean efectivos elevar la fuerza del enfrentamiento.



"El protocolo se mantiene. Será el personal a bordo el que tomará las medidas que sean necesarias", indicó el director gerente de la Asociación Nacional de Armadores de Buques Atuneros Congeladores (Anabac), Juan Pablo Rodríguez-Sahagún. Tanto él como Morón aseguran que no está previsto elevar la vigilancia a bordo pese a los secuestros del petrolero Aris 13 el pasado 13 de marzo y un barco indio el pasado sábado. Los piratas también tienen bajo su poder un pesquero local desde el 24 de marzo que podrían usar para asaltar barcos extranjeros. "No hay muchos datos sobre los ataques, ni siquiera si son realmente de piratas, pero no se puede crear alarma por algo puntual", señaló Rodríguez-Sahagún.



Morón asegura que el Ministerio de Defensa les recomendó mantener el mismo nivel de seguridad que hasta ahora y que continúan cooperando con la operación Atalanta contra la piratería en el Índico.



El director gerente de Opagac aprovechó para asegurar que las acusaciones de los piratas contra los atuneros de que pescan de forma ilegal en sus aguas para justificar los ataques son falsas. "Tenemos prohibido acceder a la zona económica exclusiva de Somalia desde 2007 y llevamos un sistema de localización por satélite las 24 horas", concluyó.