España logra 1.000 toneladas de merluza y 1.200 de rape en intercambios con Francia

España cerró un acuerdo con Francia que le permite aumentar las cuotas de pesca de las dos principales especies que capturan los buques nacionales, la merluza y el rape. El Ministerio de Agricultura y Pesca anunció ayer que la Secretaría General de Pesca logró un incremento de 1.000 toneladas en las posibilidades de captura de merluza y de 1.200 en las de rape, además de minicuotas de eglefino y carbonero, para las que la flota española no tiene cupos, gracias al acuerdo con el Ejecutivo galo.



Los intercambios anuales de cuotas entre países son algo habitual. Este es el más importante por el volumen de cupos que se traspasan de una nación a otra, según el Gobierno, que aseguró que el pacto permitirá a la flota aumentar su actividad en aguas comunitarias no españolas.



La merluza y el rape son dos de las principales especies que captura el sector pesquero español. España disponía hasta ahora de 40.463 toneladas de merluza y 5.895 de rape. El último reparto de cupos de la UE, en diciembre del año pasado, supuso un incremento en la cuota de merluza para España del 9,96% en la zona de Gran Sol, hasta las 33.732 toneladas de esta especie para la flota nacional. Mientras, el cupo en aguas ibéricas se redujo un 1,4%, hasta las 6.731 toneladas.



La situación del rape no varió en la última asignación con respecto al año anterior en la zona del golfo de Vizcaya (aguas francesas), donde la flota puede pescar 1.368 toneladas, ni en Gran Sol, donde tiene 1.231. La situación para los buques españoles mejoró en el Cantábrico Noroeste y aguas ibéricas ya que España obtuvo un 54% más de cupo, un total de 3.296 toneladas.



El acuerdo también incluye minicuotas de especies como eglefino y carbonero, similares al bacalao o al abadejo, de las que España no tiene cupo asignado para pescar. Sin embargo, las minicuotas permitirán a la flota capturarlas sin obligación de devolverlas al mar por la política de descartes.



Mientras, la Secretaría General de Pesca aprobó la modificación del control de las descargas en el puerto de Muros (A Coruña). El Gobierno publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado la resolución del cambio de los horarios de las operaciones de desembarque de más de 10 toneladas de arenque, caballa y jurel. El cambio se produjo tras una solicitud del puerto de Muros al respecto y afecta a siete puertos gallegos, entre ellos el de A Coruña.