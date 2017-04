Armadores de Portosín denuncian trabas para descargar en el puerto de Pasajes

Armadores de Portosín y la cofradía de pescadores de esta localidad denunciaron ayer la negativa del personal de la lonja de Pasajes (Guipúzcoa) a suministrar a embarcaciones con base en este puerto gallego material como hielo o cajas para la descarga del pescado capturado en la zona y que pretendían vender en la localidad vasca, una situación similar a la que se produjo el año pasado.



El pesquero Romina II, con base en Portosín, tuvo que poner rumbo al puerto de Ondárroa -a más de tres horas de navegación- para vender un poco de xarda pintada -o cabalón- que no pudo subastar en la lonja pasaitarra. El encargado de la lonja, que pertenece a la Cofradía de Pescadores Pasajes San Pedro, comunicó al patrón del barco gallego que no podía ser servido dadas las órdenes recibidas. La tripulación del buque de Portosín tampoco pudo usar las duchas de las instalaciones.



El pósito de Galicia aseguró que no recibió ninguna explicación para justificar la negativa, máxime cuando pesqueros vascos realizan con normalidad sus actividades de venta y avituallamiento en los puertos gallegos, y pidió la mediación del presidente de la Federación Galega de Confrarías de Pescadores, Tomás Fajardo, para lograr el restablecimiento de un servicio que les permite evitar los gastos de traer el producto a puertos gallegos.



El responsable de la lonja de Pasajes aseguró a este diario que tiene órdenes de no dar servicio de cajas y hielo a los barcos que no figuran como socios de la entidad y que en el caso de buques de Galicia son alrededor de media docena. La cofradía de pescadores vasca confirmó que el pesquero de Portosín Romina II optó por no desembarcar sus capturas y abandonar el puerto al serle comunicado que no podría ser atendido.



Una representante del pósito de San Pedro aclaró que no se trata de la aplicación de medidas contra barcos gallegos, sino de dar prioridad en la atención del servicio de lonja a los barcos habituales de este puerto y, de modo especial, a los asociados locales. Señaló también que los buques procedentes de Galicia subastan sus capturas en Ondárroa y solo acuden a Pasajes muy de vez en cuando, por lo que, para ser atendidos deben esperar turno y abonar una tarifa distinta a la que se aplica a los asociados a la entidad.



"No tenemos absolutamente nada contra los barcos de Acerga [Asociación de Armadores de Cerco de Galicia] como algunos se empeñan en decir, ni ánimo de perjudicar. Desconocemos el empeño que tienen en contar las cosas como no son. Es un ataque gratuito al que no se debe de dar pábulo porque es un intento sin sentido de descalificación", aseguró la portavoz de la cofradía de Pasajes.