Mexillón de Galicia duplicó el año pasado el molusco vendido con su sello de calidad

El Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida (DOP) Mexillón de Galicia incrementó el año pasado el producto certificado para el mercado de fresco un 112% -más del doble- respecto a 2015. El sello de calidad cerró 2016 con más representatividad que nunca: 2.091 de las 3.300 bateas existentes en la comunidad gallega y cada vez son más las conserveras, cocederos y depuradores que quieren comercializar el molusco bajo su distintivo de calidad, por lo que la cantidad de molusco distribuido desde los puertos con ese sello diferenciador sigue al alza, al superar ya los seis millones de kilos.



El reglamento que regula la marca impidió que las 6.194 toneladas de mejillón certificado con la DOP fuesen más, ya que no se puede comercializar como Mexillón de Galicia aquel producto que requiera un número superior a cuarenta piezas por kilo. El Consello ya trabaja en la modificación de su pliego de condiciones para atender también las nuevas tendencias de consumo en este sentido, sobre todo a nivel europeo.



Los que más molusco pequeño demandan son los transformadores, los cocederos y conserveras, que fueron los más perjudicados por no poder distribuirse con DOP el producto que supere las 40 piezas por kilo. De ahí que el año pasado se certificaran 32,5 millones de kilos de molusco con DOP para la industria, frente a los 39 millones de 2015.



Esto se debe precisamente a los límites del propio reglamento, en fase de modificación. "Más de cinco millones de kilos de mejillón no pudieron ser certificados a pesar de su buen rendimiento porque el número de piezas por kilo superaba las 40", detallan en el Consello. El rendimiento medio referido a la calidad del producto no bajó del 20% en los últimos años. Esto se debe, puntualizan los responsables de la marca, tanto a la cantidad de alimento disponible en las rías como a la cada vez mayor profesionalización, que da pie a unas mejores técnicas de cultivo por parte de los productores.



La representatividad dentro del sector se refleja en el proceso de regularización llevado a cabo en la recta final de 2016, que permitió recuperar socios que se habían ido y captar otros nuevos para, a la postre, "reforzar" la cadena de abastecimiento, que de este modo va a disponer de 2.091 bateas asociadas dispuestas a suministrar al mercado molusco certificado. "A 31 de diciembre de 2016 los productos con sello Mexillón de Galicia los comercializaban ya 57 empresas, además de haber otras cinco interesadas en obtener la certificación que están siendo sometidas a una auditoría", añade el Consello Regulador.



Mexillón de Galicia cifra el número de operadores alimentarios inscritos en 48, de los que 27 son conserveras-cocederos y 21 empresas de depuración. Además, catorce firmas no adscritas encargan la elaboración de sus productos a compañías sí registradas en la DOP.



El Consello Regulador explica que el incremento de ventas para el mercado de fresco en 2016 llevó aparejado un notable aumento de los controles realizados por los técnicos de la DOP en los puntos de descarga con la intención de garantizar que todo el producto que llega al consumidor con esta marca de calidad lo hace bajo las características exigidas en el reglamento. De ahí que frente a las 11.461 intervenciones o controles efectuados en 2015, el año pasado superasen los 13.900. Los registros se complementan, aseguran, con las actuaciones de la consultora Bureau Veritas, encargada de auditar empresas y bateas certificadas por la DOP.



"El sistema de inspección establecido por Mexillón de Galicia basa su solvencia en que las operaciones entre productores y comercializadores son revisadas con independencia y rigurosidad al someter a un control de calidad cada una de las partidas de mejillón que se descargan", garantiza el Consello.



Los controles se hacen tanto en los puntos de descarga como en puntos de venta seleccionados aleatoriamente.