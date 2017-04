Dejarse querer

La Consellería do Mar (y, por tanto, la Xunta) conoce sobradamente lo que piensa el sector pesquero-marisquero de la acuicultura no tradicional. Sabe que no está conforme con la acuicultura intensiva y, por descontado, con la instalación en las rías (como ha sucedido en la de Muros y Noia) de jaulas de cría y engorde de salmones.



Es por esto que ha llamado la atención el que, sin demasiadas exigencias, la Xunta dé explicaciones en torno a su decisión de destinar ocho millones de euros a bateeiros, cofradías y acuicultores para el fomento de un acuicultura sostenible. O lo que es lo mismo: ocho millones de euros como apoyo a la acuicultura tradicional y equilibrada, algo que encaja plenamente en los planteamientos que, desde hace años, sostienen como hoja de ruta pescadores y mariscadores para la sostenibilidad de esos como principios fundamentales en los que han de basarse la pesca y el marisqueo tradicionales.



¿Se puede entender por esta acción que la Xunta retira su "confianza" a las plantas acuícolas a las que tan proclive se manifestó en otros momentos? ¿Será que el hecho de haber retirado, antes de las últimas elecciones autonómicas, su plan de acuicultura -por otro lado tan denostado por el sector pesquero- le ha hecho caer del caballo y quitar la venda que le cubría los ojos y le hacía vivir ofuscada considerando que los peces de acuicultura eran lo mejor para un país eminentemente pesquero? ¿Será que ya no cree en la acuicultura como sustituto de la pesca tradicional en un país que tiene como santo y seña la red, el palangre, la volanta, el palangrillo, el xeito, etc.?



Sinceramente, creo que no. Pienso, más bien, que se trata de compaginar el marisqueo a pie y a flote, la mitilicultura y el trabajo duro y exigente de los percebeiros con las plantas de cría, las piscinas de engorde y todo lo que la acuicultura conlleva tanto en tierra como en las rías.



Son conscientes, además, de lo bien que vienen ayudas económicas -y más si hablamos de ocho millones de euros- en un momento de vacas flacas incluso para las cofradías de pescadores, que están como a dos velas -una a San Telmo y otra a San Pedro, con cabos de las mismas para la Virgen del Carmen y San Roque- y ya no saben a qué calendario romano recurrir para salvar el escaso patrimonio (a pesar de ser entidades de servicio público sin ánimo de lucro) que les queda y seguir prestando servicio a la comunidad pesquera y marisquera de las que se sustentan desde hace centurias.



La Consellería do Mar juega con estas necesidades perentorias y por un lado da aquello que por otro quita.



Pero los pósitos saben lo que es un anzuelo y distinguen perfectamente lo que es el engado con el que este se isca. Por ello, sencillamente, no pican. Simplemente, se dejan querer.