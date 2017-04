Las 'redeiras' donan la medalla de oro al mérito en el trabajo

La Federación Galega de Redeiras Artesás O Peirao cedió ayer al Museo do Pobo Galego su medalla de oro al mérito en el trabajo, concedida en 2016 por el Gobierno central. La asociación recibió la distinción por la trayectoria de estas profesionales y por lograr "el reconocimiento de la igualdad y de derechos en una labor, la de fabricar y poner a punto las redes, que no se había considerado antes oficio".



La conselleira do Mar, Rosa Quintana, agradeció la "generosidad" de la entidad por su decisión.