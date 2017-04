Mar dice que cambiar el reparto del cerco podría suponer perder el 20% de la cuota

La directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Susana Rodríguez, aseguró que no tiene sentido solicitar un cambio de modelo de reparto en el que no primen los históricos sino los tripulantes porque podría suponer la pérdida de un 20% de la cuota. Rodríguez explicó en una comparecencia de la Comisión 8ª de pesca y marisqueo que esto sería especialmente significativo para el jurel de la zona IXa (de Fisterra hasta el sur de Galicia), donde se pasaría de tener un 98% a un 34%.



La diputada del BNG, Montse Prado, afirmó que el reparto individual de los cupos tiene unas consecuencias "ruinosas" para las personas que viven del sector y que fomenta el individualismo y la división de la flota. La nacionalista criticó la ineficacia del modelo al no consumirse el porcentaje total de las cuotas, algo que subrayó la diputada de En Marea Carmen Santos, que hizo referencia al reparto más equitativo que se aplica en Asturias. Rodríguez replicó que es necesario mejorar la gestión de los cupos para evitar que sobren pero que no existen "buenos y malos" en alusión a la división del sector entre la Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (Acerga) y Cerqueiros Galegos. La secretaria xeral aseguró que quedó jurel sin pescar en 2016 porque distintas modalidades decidieron no agotar su cupo para reservarlo y que los buques con reparto individual (Cerqueiros Galegos) no causaron que se dejaran sin capturar 1.000 toneladas de caballa.



Mar presentó también el incremento en la partida destinada a las ayudas a los grupos de acción local del sector pesquero (GALP) que pasa de los 15,8 millones de euros a los 16,3 y defendió que vaya destinada a actividades relacionadas con el turismo para la "diversificación" del sector. Los grupos de la oposición criticaron que las subvenciones se concedan a restaurantes o campings en lugar de a fomentar la propia actividad pesquera y que la Xunta tarda demasiado en resolver y pagar las ayudas.