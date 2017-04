Un 'Galiexit' para calentar el ambiente

Las especulaciones en cuanto a los efectos del divorcio británico de la UE en materia de pesca están poniendo sobre la mesa los probables perjuicios que ocasionará el sector pesquero gallego al tiempo que se comentan las nuevas posibilidades que para España se abren por esa salida intempestuosa de los vecinos de las islas que quieren ser continente por sí solas de las estructuras comunitarias (que no de Europa, aclaran).



Ante tal panorama le viene a uno a la memoria lo señalado por el economista estadounidense Douglas Casey, defensor a ultranza del mercado libre -libertario en extremo- cuando expresaba que "la ayuda exterior es como una transferencia de dinero de los pobres de los países ricos a los ricos de los países pobres" y, al aplicarlo al sector pesquero español (particularmente al gallego) le encuentro sentido. Más, si cabe, teniendo como modelo a seguir lo que la Comisión Europea hace con repartos de TAC y cuotas y entendiendo estas como esa "ayuda exterior" para una depauperada economía que subsiste a pesar de todo.



Parece evidente que la salida de la UE del Reino Unido va a propiciar que no se repitan circunstancias como las vividas por armadores que habían adquirido barcos con bandera británica para recomponer un nuevo sistema de sanciones recaudatorias como el planteado por la Merchant Shipping Act; pero sí deja en el limbo a aquellos osados armadores gallegos que todavía tienen en propiedad barcos con la bandera de la Union Jack. ¿Qué hacer con ellos cuando se haya consumado la marcha de los británicos de la UE, qué normas van a aplicar los organismos comunitarios a estos buques que en la actualidad comparten caladeros con los de otras banderas de estados miembros de la UE? ¿Se van a reubicar esos barcos en caladeros propios de Reino Unido? Y, de ser así, ¿qué vías quedan a armadores y tripulantes españoles de tales buques para no perder la conexión con España? ¿Van a poder descargar en puertos británicos sus capturas para enviar estas a, por ejemplo, Galicia por vía terrestre o aérea? ¿Seremos un país rico que recibe "ayuda" de un país pobre, o seguiremos siendo pobres demandando ayuda exterior -ahora sí- de un país que, además de rico, no es socio de la Unión Europea?



Son pocos, en este momento, los barcos británicos propiedad de armadores gallegos pero el Brexit crea un problema añadido a una comunidad autónoma como la gallega, que en tanto depende de los caladeros que la madre naturaleza otorgó al Reino Unido, especialmente a Escocia (que no quiere separarse de la UE).