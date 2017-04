Pescado fresco de máquina

La primera máquina que expende pescado y marisco fresco en Galicia está en el mercado de Elviña y desde que hace una semana ha empezado a funcionar gana adeptos, aunque poco a poco. El boca a boca ya hace que muchos se acerquen por "curiosidad". "Como ocurre con todas las novedades, llama la atención, aunque por ahora la gente es un poco reacia a comprar", explica Tamara Amor, de Pescadería Manuel Capelo, el otro administrador y autor de la idea para darle salida al producto fresco del día.



"Se nos ocurrió cuando empezaron a bajar las persianas", explica Abad, en referencia a la gran cantidad de pequeños negocios que desaparecieron en los últimos años. "Nos criamos en el mercado y tenemos que defenderlo. Si en los centros comerciales hay siempre pescado, aquí también. En este aspecto, los mercados pecamos un poco al no dar un servicio más amplio", sentencia. La innovación de Pescadería Manuel Capelo ya atrae a clientes que no pueden acercarse en el horario habitual. "Compran lo baratito: preparados para paella, bacalaos, jureles... Cuando llegamos por la mañana algo siempre falta", explica.



Pero algunos clientes habituales aún lo ven con desconfianza. "A mí me gusta el trato personal", comenta Florinda Gontad, algo que secunda Luis Castro: "Lo vería bien en un centro comercial, pero aquí, al haber otras pescaderías al lado...". "Yo quiero ver el pescado sin procesar absolutamente nada, por eso vengo aquí y no al supermercado. Prefiero que lo limpien delante de mí, verlo fresquito", comenta María Dolores Seoane. "Aunque fuese más barato que el que está expuesto en el mostrador, no lo compraría", sentencia.



Tamara Amor acude cada día a la lonja de A Coruña para adquirir el pescado y marisco gallego que vende en su puesto y que ahora también repone en la máquina expendedora. "Lo limpiamos, lo degollamos, hacemos filetes, lo dejamos escurrir y lo envasamos al vacío a diario, con lo cual el tiempo de conservación es mucho mayor", explica.



El proceso de envasado consiste en meter en una bandeja el pescado ya preparado, introducirla en una bolsa y colocar los paquetes de cuatro en cuatro en la envasadora. A continuación, sacan el producto ya al vacío y le ponen una etiqueta en la que se indica el tipo de producto y otra por detrás con la fecha de envasado y la de caducidad, según exige la normativa. Hay quien opina que las etiquetas son "muy pequeño", y lamenta que la máquina pueda amortizar puestos de trabajo, como Luis Castro.



La pescadera cambia cada día el producto a la venta: xarda, jurel, lirio, salmón, boquerón en filetes, cigalas, percebes y hasta preparado para paella están expuestos para que el consumidor pueda acceder a ellos rápido, sin tener que esperar turno. "Pretendemos que la gente venga al mercado sin que se sienta limitada por el tiempo, entendemos la máquina expendedora como un servicio extra", comenta.



Las ventas por ahora son mínimas, aunque Amor asegura que ya contaban con "mermas". "Para ganar, primero hay que perder. Es cierto que no funciona, pero pensamos que esto es el futuro", asevera. Decidieron comenzar a comercializar productos con un precio más asequible para dar a conocer el sistema.



El pescado y el marisco que no venden se lo llevan a casa. "Lo que retiramos no lo tiramos, nos lo comemos nosotras. Lo repartimos: mi empleada el otro día se llevó salmón y rape, por ejemplo, y yo, los percebes", explica. Además, "hacemos amigos" y también donan parte del pescado y marisco que no encuentra salida a las ONG.



Para Amor, una de las mayores ventajas consiste en poder adquirir el pescado con un margen horario mucho más amplio, ya que el mercado abre de ocho de la mañana a ocho de la tarde pero los vendedores se van sobre las tres. "Antes muchas mujeres se dedicaban a los niños y a la casa y podían venir a comprar un par de horas, pero ahora entraron en el mercado laboral y no disponen de ese tiempo", explica. Rafael Rey, cliente del mercado de Elviña, indica que en su caso es así. "Me parece muy buena idea, porque las mujeres toman la decisión. Yo compraría el pescado ahí porque es fresco y lo reponen todos los días", indica.



"Me parece una idea buenísima si es verdad que lo cambian a diario. Yo llego a las tres de la tarde de trabajar y si me hace falta pescado cualquier día, podría venir y comprarlo por la tarde", explica Ana Novo, que considera que es "normal" que el precio se mantenga con respecto al que tiene en el mostrador.



Unido a la amplitud horaria para comprar, Amor destaca que al meterlo en la nevera al vacío, el pescado no huele. "Hay muchas amas de casa que ya tienen la máquina envasadora en casa porque evita que se estropee tan rápido y elimina los olores", añade.