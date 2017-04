Unas 143 personas se descargan cada día la 'app' para informar del pescado en veda

Cerca de mil usuarios gallegos de teléfonos inteligentes se descargaron en la última semana la aplicación de móvil diseñada por la Xunta para informarse sobre el pescado y marisco en veda, la talla mínima de comercialización o los periodos óptimos de consumo de las principales especies que se capturan en la comunidad. Desde que hace una semana la Consellería do Mar dio a conocer con acceso gratuito la app Non piques, non peques, ha registrado un millar de descargas, lo que arroja una media diaria de 143 usuarios.



La Xunta creó esta aplicación para ofrecer un instrumento que permite informar a la ciudadanía sobre la mejor época para consumir pescado y marisco y además permite identificar "de forma sencilla , visual y amena" las distintas especies y saber cuáles están en veda y los tamaños mínimos legales para su consumo. La aplicación está formada por 53 fichas individuales de pescado y marisco capturado habitualmente por la flota gallega y permite su uso sin necesidad de conexión a internet una vez que está descargada en el dispositivo.



La Xunta trabaja ya en ampliar la aplicación para incluir productos procedentes de la acuicultura, como el mejillón, con la intención de que la ciudadanía se implique en su desarrollo. Las próximas ediciones incorporarán además una edición en inglés, que se sumará a la actual, en gallego y castellano. Mar abrió además una cuenta de correo electrónico para que los usuarios le hagan llegar sus sugerencias (cma.conselleria@xunta.gal).