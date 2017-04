La cofradía de Lira redujo su deuda un 43%, hasta los 40.000 euros en nueve meses

La Confraría de Pescadores de Lira (Carnota) redujo su deuda un 43% desde julio del año pasado, según informó su patrón mayor, José Mariano Lago. Actualmente, adeuda unos 40.000 euros a sus proveedores, frente a los 70.000 de hace nueve meses. El pósito llegó a tener un pasivo de 100.000 euros a finales de 2014 -desde cuando lo redujo el 60%- que lo llevaron a solicitar la intervención administrativa del Ejecutivo gallego, aunque esta no llegó a formalizarse.



"La deuda que teníamos con la Xunta ya la pagamos, ahora nos queda la que tenemos con particulares", indicó Lago. La disminución del pasivo fue posible en gran medida gracias a las ventas en la lonja que gestiona, que el año pasado fueron muy buenas. Además, el pósito recibió dos subvenciones provinciales que según el patrón mayor ayudaron a mejorar la situación de la lonja. "El año pasado la Diputación nos concedió una ayuda para personal de 10.500 euros", especificó Lago. Esto supuso un alivio para las cuentas de la cofradía, que puede así destinar los ingresos de las ventas a reducir el pasivo adquirido, algo que ya hizo en 2015 después de que la Diputación de A Coruña les concediese 13.000 euros para la misma finalidad.



Desde la llegada de Lago a la dirección del pósito, en 2014, la plantilla se redujo de seis a dos empleados para evitar su cierre, según el patrón mayor. "Uno está a jornada completa y otro, al que le queremos ampliar el horario, a media jornada", explicó ante la mejora de la situación de la lonja. El líder de la cofradía de Lira, sin embargo, indicó que no planean incrementar de nuevo la plantilla.



"El año pasado fue bueno pero este no hay muchas ventas", aseguró Lago. Los datos ofrecidos por la Consellería do Mar a través de la Plataforma Tecnolóxica da Pesca muestran un crecimiento de los ingresos en 2016 del 94% con respecto a 2015, al alcanzar el año pasado los 750.753 euros frente a los 386.659 de 2015. Las descargas aumentaron un 76,3%, al producirse la llegada de 142,5 toneladas frente a las 80,9 de 2015. El incremento en las ventas fue fundamental para que el pósito pudiese reducir la deuda en unos 30.000 euros sobre todo gracias a los ingresos, que casi duplicaron los del ejercicio anterior. El 61% de la facturación (457.470 euros) provino de la comercialización de 73,8 toneladas de pulpo, seguido de las 52,1 de erizo descargadas en esta lonja de Carnota que se vendieron durante 2016 por 206.608 euros.



La cofradía solicitó la intervención administrativa de la Xunta en 2015, pero la demora en los trámites obligaron al pósito a buscar alternativas aunque la mejora de las ventas ayudaron. Lago lamentó en aquel momento que el Ejecutivo gallego permitiese al pósito llegar a una situación dramática a pesar de auditar las cuentas de las cofradías todos los años ya que, según indicó, el problema al que se enfrentaban venía de "muy atrás".



El pósito de Lira no es el único que atraviesa por una situación económica complicada. También en A Costa da Morte, la Confraría de Pescadores de Malpica hace frente a una deuda de 300.000 euros que no es capaz de reducir desde el año pasado y a pesar de las medidas que aprobó en 2014 para evitar el cierre de la lonja. El patrón mayor, Pedro Pérez, aseguró: "Vamos tirando", aunque lamentó la falta de apoyo por parte del Gobierno. El líder del pósito malpicán indicó que las ventas en la lonja son "más o menos" las mismas que en años anteriores, aunque rehusó dar más información sobre el estado actual de la cofradía. En 2016, el punto de primera venta ingresó 2,95 millones de euros por la venta de 1.967 toneladas de diferentes especies.