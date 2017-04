El Instituto Social de la Marina pagó medio millón de euros a 4 pensionistas fallecidos

El Tribunal de Cuentas señaló que el Instituto Social de la Marina pagó 503.517,8 euros a cuatro pensionistas fallecidos entre 1987 y 1999 y que existe la posibilidad de que prescribiese el derecho a reclamar un total de 308.385,8 euros. Así consta en el informe de fiscalización de los procedimientos de gestión y control de los deudores por prestaciones del Instituto Social de la Marina, que se encarga de la administración de las pensiones del régimen especial del mar y tutela el Ministerio de Empleo.



Según detalla el órgano fiscalizador que preside Ramón Álvarez de Miranda, la Dirección Provincial de Cádiz abonó a dos pensionistas -uno fallecido en octubre de 1997 y otro en marzo de 1999- 125.278,3 euros. En Galicia, la Dirección Provincial de Vilagarcía de Arousa hizo lo propio a otra pensionista fallecida en enero de 1987 por 165.058,7 euros, mientras que la Dirección Provincial de Huelva abonó indebidamente a otra mujer que murió en febrero de 1999 un total de 119.524,5 euros.



Según el Tribunal, el Instituto de la Marina no tiene establecido un procedimiento de control de vivencia sobre los beneficiarios de una pensión. El 92% de las direcciones provinciales del Instituto manifestaron no recibir de los bancos colaboradores la comunicación anual sobre la pervivencia de sus pensionistas. Así, hasta un total de ocho personas que figuraban como fallecidos continuaban como preceptores en la nómina de prestaciones.



El órgano fiscalizador atribuye estas "deficiencias" a las carencias de información sobre defunciones remitidas por el Instituto Nacional de Estadística y también a que los criterios establecidos para efectuar el cruce informático no garantizan que, a partir de los datos, se puedan detectar y dar de baja a todos los pensionistas fallecidos. Además, denuncia carencias en la aplicación informática del Instituto Social de la Marina y advierte que los datos que este proporciona sobre las deudas remitidas a la Seguridad Social y la que esta asegura gestionar para el Instituto son diferentes.