Quintana insiste en que la flota portuguesa debe realizar un descanso semanal

La conselleira do Mar, Rosa Quintana, insistió ayer en que "no es lógico" que los arrastreros gallegos que faenan en aguas españolas y portuguesas hagan un descanso semanal mientras que la flota de Portugal no lo aplica. "Entendemos que en el convenio bilateral deben tenerse en cuenta las características de las flotas y las normas de los países. Lo que no nos parece lógico es que, si nuestra flota hace el descanso semanal, la flota portuguesa no lo respete", incidió Quintana.

La titular de Mar considera que, con esta práctica, la flota de Portugal gana competitividad en el mercado a costa de los pescadores gallegos y remarcó que es necesario que exista igualdad entre las flotas. Quintana subrayó además que al ser dos países pesqueros que faenan en los mismos caladeros, las normas que se apliquen "deben ser" iguales, algo que el sector considera que tiene que recoger el acuerdo entre las naciones.