Las campañas de consumo llegaron a más de 10.000 niños desde 2010

La conselleira do Mar explicó ayer que más de 10.000 niños se beneficiaron desde 2010 de las campañas O sabor da aventura está no mar e Ponlle as pilas ao teu bocata, destinadas a promover el consumo de productos pesqueros entre la población infantil y a las que la Xunta destinó tres millones de euros. Ambas fueron seleccionadas por la FAME Support Unit da Unión Europea como mejores prácticas financiadas con fondos da UE.