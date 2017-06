Un pesquero avista un cachalote de más de 8 metros en las islas Cíes

Un pesquero avistó el viernes entre las islas Cíes y Ons un cachalote de entre 8 y 10 metros. Los marineros vieron el cetáceo cerca de la embarcación alrededor de las 07.00 horas y el biólogo de la Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños en Galicia (Cemma), Alfredo López, confirmó posteriormente que se trataba de un cachalote. Los pescadores recogían el aparejo con las capturas del día para regresar a puerto cuando, según el patrón, vieron al animal, que era casi del mismo tamaño del barco de 15 metros.

"Es el primer avistamiento, quizás, desde que acabó la caza de la ballena a finales de los 80. En alguna ocasión se vieron varados muertos, como en 2012 en Panxón, pero hacía mucho que no se avistaba uno vivo", explica López. El experto asegura que el cachalote se diferencia de la ballena en que tiene la cabeza más grande, dientes y no barbas, un orificio respiratorio frente a los dos de las ballenas y en que el surtidor es inclinado y no vertical. "Es mucho más interesante que si fuese una ballena dentro de la rareza, porque si ya ver una ballena es raro, ver un cachalote lo es mucho más", explica el representante del Cemma.

López indica que estos cetáceos son "muy grandes" y pueden llegar a los 18 o 20 metros. El biólogo también explica que los cachalotes viven en aguas muy profundas y están asociados a cañones de grandes profundidades donde se alimentan de luras y calamares gigantes, aunque no pudo precisar si este ejemplar en concreto se adentró en la plataforma marina en persecución de algún cefalópodo gigante. "Es difícil de saber, pero si anda por ahí es porque hay comida", asegura sin embargo el biólogo.

El Cemma no prevé realizar una observación por si vuelve a ver al animal porque no tiene capacidad de salir en barco, pero fuentes del organismo aseguran que estarán "atentos" ante otros futuros avisos.

Hasta 19 especies diferentes de cetáceos pueden ser encontrados en Galicia, entre ellas varias especies de ballenas y el cachalote, aunque las más abundantes son las de la familia de los delfínidos porque son las que más cerca viven de la costa.