¿Qué preocupa al marinero?

Básicamente, lo mismo que a la Administración pesquera. Pero con planteamientos muy distintos para resolver definitivamente los problemas. Y estos no son otros que la falta de rendimiento de la pesca (la Administración considera que el resultado obtenido en los últimos años es muy superior al de los años anteriores), la aplicación de medidas coercitivas que a nada conducen, como son la excesiva vigilancia y control (que convierten a cada embarcación en una especie de nido sospechoso que hay que revisar constantemente), la fijación de TAC y cuotas (que no hacen sino malgastar el tiempo para no obtener resultado alguno), vedas inadecuadas en el tiempo (por ejemplo coincidiendo con la apertura de estas en periodos de desove), aparejos con mallas que no cumplen el objetivo... y así, hasta el infinito y más allá.

Es por esto que los pescadores gallegos reclaman un lugar al sol de los consejeros de la UE y de la Secretaría General de Pesca, además de en la Consellería do Mar, porque una cosa es, dicen, estudiar y saber de carrerilla todo lo habido y por haber de cada especie y otra muy distinta constatar su comportamiento en el medio natural. De ahí las diferencias de criterios y los encontronazos en la aplicación de medidas que, a juicio de los que viven de la pesca marítima, para nada influyen en el rendimiento ni en la conservación de las especies.

Ponen como ejemplo lo sucedido con la sardina: los pescadores dicen que la especie no ha mejorado. No ven alevines, por lo que no se puede asegurar el relevo de la sardina grande, poca, de esta campaña. Pero el precio de la escasa sardina bajó notablemente respecto a 2016. ¿Qué ha ocurrido, quién maneja los precios? ¿Hay alguien interesado en que bajen y el cerco pierda baza en su mejor temporada? ¿Preocupa esto a la Administración? ¿Se colabora en el intento de la UE de reducir notablemente la flota cerquera de Galicia? Si es así, ¿quién se beneficia de su posible desaparición?

Hay quien habla de una mano negra. O de varias, con el mismo fin. Sin duda, no tienen en cuenta lo que se juega Galicia en el envite.