El doble papel

Mediado el mes de junio, los eurodiputados del Partido Popular defendían, durante el pleno del Parlamento Europeo, la importancia que tiene la participación de los pescadores en la Política Pesquera Común para lograr sus objetivos de sostenibilidad y dinamización del sector. El diputado comunitario Gabriel Mato destacaba la importancia de contar -en el debate sobre el estado de las poblaciones de peces- con un planteamiento plurianual "con medidas técnicas adaptadas y adoptadas con la plena participación del sector".

Y es que la participación directa del sector en la toma de decisiones -lo hemos dicho por activa y por pasiva, en cualquier circunstancia- permitirá adaptarlas a cada realidad local, al tener en cuenta las particularidades de cada pesquería. Pero al PP se le van las fuerzas en planteamientos que posteriormente no hace suyos, no cumple.

¿De qué sirve entonces que los eurodiputados conservadores se desgañiten en sus escaños del Parlamento Europeo si aquí, en la realidad geográfica española, no solo no hacen suyo lo que proclaman en Bruselas sino que ni siquiera escuchan a aquellos que reclaman desempeñar un papel protagonista para, precisamente, un sector que quiere ser escuchado y, en su caso, que sus planteamientos sean tenidos en cuenta no solo por el Consejo de Ministros de la UE sino también por los biólogos que aconsejan a las instancias comunitarias?

Da la impresión de que los diputados del PP en el Parlamento de Europa juegan papeles distintos en según cuál de esas instancias. Y aquí, en España, y particularmente en Galicia, se necesita una voz única que defienda los intereses de una flota que se está quedando más sola que la una en Europa con el mismo ardor y empuje.

El tejido socioeconómico de la pesca es tan frágil que de no contar con valedores creíbles conscientes de lo que nos jugamos como país dependiente de la pesca, ésta se irá por la atajea más próxima.

Solo con la participación del sector en los debates comunitarios, nacionales o europeos se puede producir el consenso necesario que dé como resultado ese logro de objetivos.