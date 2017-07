Año 1954. Franco estaba en plena forma. Pescaba atunes -o eso decían los babaquentes del Caudillo-. Y fusilaba españoles "rojos". Fue también el año en el que Antonio del Amo dirigió la cinta titulada El pescador de coplas, con actores como Antonio Molina, Marujita Díaz y Tony Leblanc, entre otros, en el reparto.

Molina, a lo suyo: cantaba. Y pregonaba: "... me gusta hacerme a la mar en barca de verde luna". Una comedia musical parida mientras los vecinos de Malpica asistían, impávidos, a la construcción en terreno municipal (190 metros cuadrados de "rampla") de la que sería la Casa del Pescador y en cuyas paredes el maestro Urbano Lugrís plasmó sus sueños de mar para acallar el hambre y la saudade.

El terreno fue cedido gratuitamente por el municipio mediante sendos acuerdos de la corporación municipal de 1952, con una cláusula de derecho de reversión según la cual el terreno y el inmueble y todo lo que este contuviese serían entregados al Ayuntamiento en caso de no dedicarse el mismo al fin propuesto.

Ahora, y por la penuria económica que ahoga al pósito, parece que se pretende vender el inmueble. Lo dicen los socialistas de Malpica y el patrón mayor de la cofradía, dicen, no ofrece explicación alguna al respecto. Si se vende, obviamente, será para cambiar el uso al que el edificio se destina desde su inauguración, que no es otro que sede de la cofradía de pescadores y bar de la Casa del Pescador. Si es así, tal y como consta en la escritura otorgada ante el notario de Carballo en 30 de abril de 1953, los bienes cedidos revertirán en su caso al patrimonio de la entidad cedente con todas sus pertenencias y accesorios, con lo que se debe entender que la cofradía de pescadores, en caso de suprema necesidad de disponer de dinero -del que al parecer carece en este momento por deudas contraídas- no podrá vender el inmueble de la Casa del Pescador. Ni siquiera las pinturas de Lugrís, cuyo valor real podría ser suficiente para los primeros enjuagues de la deuda contraída por la entidad de los marineros de Malpica.

¿Qué puede pasar?

A seguir pescando coplas, con Antonio Molina y su barca de verde luna.