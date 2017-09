Pescadores coruñeses reclaman a la cofradía más permisos para extraer algas y anémonas

Parte del sector coruñés pide más permisos de extracción (permex) para recursos específicos -algas, anémonas, oreja de mar, percebe, poliquetos, erizo de mar y navaja y longueirón- en la cofradía de A Coruña y asegura que el problema al que se enfrenta no es la dificultad para cumplir con los días mínimos exigidos por la normativa para renovar las licencias sino la falta de ellas. "Es prácticamente algo exclusivo tener permiso para los recursos específicos porque los tienen muy pocas personas y no dan más", lamenta un pescador, que asegura que el pósito ya le rechazó en dos ocasiones sus solicitudes (para algas y anémonas).

El patrón mayor de la Confraría de Pescadores de A Coruña, Felipe Canosa, alega que el mal estado de los recursos y la fuerte incidencia del furtivismo impide elevar el número de autorizaciones para extraer estas especies con un control determinado. "Es cuestión de equilibrio. No se puede sobreexplotar el recurso porque podría derivar en una veda más larga y poner en un aprieto a la gente que se dedica a él", detalla Canosa.

El líder del pósito coruñés asegura que los planes de explotación pretenden favorecer que la pesca sea sostenible y rentable y permitir que las especies se reproduzcan con normalidad. Los pescadores que reclaman un mayor número de permex sostienen, sin embargo, que los recursos "deben abrirse" a más gente. "Hay que buscar la manera de que haya más recurso o hacer rotativos los permisos para que no exista exclusividad. También podrían repartirse los topes que existen para cuatro o cinco embarcaciones en algunos casos y posibilitar nuevas incorporaciones", denuncia un pescador.

Según los datos de la Consellería do Mar, cuatro embarcaciones con puerto base en A Coruña pueden recoger algas; tres, anémonas; dos, navaja y longueirón; 36 están autorizadas a extraer percebe; dos, poliquetos y seis, erizo de mar. Cada barco puede tener varias "habilitaciones", lo que significa que puede capturar más de un recurso específico. En Galicia, hay 647 barcos con permiso para recoger percebe, 342 para la navaja y el longueirón y 200 para el erizo de mar. Los poliquetos pueden capturarlos 31 embarcaciones en la comunidad; las anémonas, 24, y las orejas de mar -única especie para la que no hay autorizaciones en A Coruña-, 23.

Los permisos que las cofradías solicitan a la Xunta para estos recursos son el resultado de analizar las toneladas que se descargan cada año y su evolución en campañas anteriores, así como la época de desove y apareamiento de cada especie, entre otros aspectos, lo que define la propuesta de plan que se remite a la Administración para su aprobación, según explica el representante del pósito coruñés, que defiende la necesidad de "gestionar bien" el recurso.

Incertidumbre en los pósitos

Mientras, las cofradías de Pontevedra rechazan la obligatoriedad de usar un mínimo de días los permisos para poder mantenerlos -no cumplirlos supone arriesgarse a perder la autorización- ya que muchos pescadores aseguran que tienen dificultades para salir al mar. "Hay que justificar, en un punto de control o con las ventas, que se fue a trabajar y los profesionales se pueden ver forzados a ir únicamente para renovar la licencia y no perder el puesto de trabajo", indica Canosa, en referencia sobre todo a "la gente mayor" que no siempre tiene las mejores condiciones para "escapar del mar".

El líder del pósito coruñés, sin embargo, reconoce que la normativa impone requisitos como un número de días mínimos de trabajo para garantizar que las personas que tienen autorización para algo tan "determinado" como son los recursos específicos la usen. Frente a las críticas de los pósitos pontevedreses sobre la orden de recursos específicos, el presidente de la federación de cofradías de A Coruña, Daniel Formoso, asegura que apenas ha recibido quejas al respecto.