Galicia y Reino Unido apuestan por mantener los vínculos en pesca tras el 'Brexit'

La conselleira do Mar, Rosa Quintana, se reunió ayer con el ministro consejero de la embajada de Reino Unido en España, Tim Hemmings, y ambos coincidieron en que es necesario mantener los vínculos que existen entre el país inglés y zonas como Galicia tras el Brexit. "Ellos también están convencidos de que el sector pesquero es muy importante y quieren que las relaciones se mantengan", señaló Quintana, que reiteró la necesidad de que la pesca no se use como "moneda de cambio".

Hemmings, por su parte, aseguró que esta actividad será "una de las prioridades" más importantes en la negociación de la salida de Reino Unido de la Unión Europea y lanzó un "mensaje de tranquilidad" respecto a las consecuencias que pueda tener. "Queremos un acuerdo lo más amplio posible", indicó el representante de Reino Unido, que añadió que el país no tiene "ningún interés" en que el comercio sea más complicado que ahora.