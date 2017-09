Marineros de congeladores amenazan con llevar a los tribunales el retraso en su retiro

Los marineros de los buques congeladores gallegos amenazaron con movilizaciones y con llevar a los tribunales el retraso en sus jubilaciones si la Administración insiste en negarles el derecho a adelantar la edad de retiro al no considerar que se pueda aplicar a los palangreros el máximo coeficiente de reducción. Esta es la apuesta de la Confederación Intersindical Galega (CIG), que ayer mantuvo una reunión con representantes del Instituto Social de la Marina (ISM), el Ministerio de Pesca y la Dirección General de la Marina Mercante en Madrid. "Entendemos que la única solución que queda es recurrir a la vía judicial y de la movilización", explicó el responsable de la CIG-Mar, Xabier Aboi, que aseguró que prevé consultar el caso con la asesoría jurídica y revisar la documentación la próxima semana.

La polémica por la que se impide que las tripulaciones de numerosos buques, sobre todo de palangre, sean consideradas de congeladores surgió hace dos años, cuando muchos marineros descubrieron que no podían jubilarse a la edad que pensaban hacerlo porque les faltaban años por cotizar. A los trabajadores de los congeladores se les aplica el máximo coeficiente reductor en la edad de jubilación (0,4) por lo que por cada diez años empleados, pueden adelantar su retiro cuatro, según Aboi. El Gobierno reconoció a principios de año que un error en un "cruce de datos" entre la Dirección General de la Marina Mercante y el ISM provocó que las embarcaciones no fueran reconocidas como congeladoras, tras lo que se comprometió a revisar "caso por caso". Sin embargo, la CIG accedió a una circular interna del ISM que recoge la decisión de no aplicar el máximo coeficiente reductor a los marineros que trabajaron en las subcategorías de palangreros-congeladores y arrastreros-congeladores.

"Están afectados todos los palangreros gallegos de los océanos Atlántico, Índico y Pacífico", explicó el representante sindical, que cifra en 90 las embarcaciones concernidas. El responsable de la CIG-Mar estima que más de medio millar de tripulantes están a la espera de que se reconozca su derecho a jubilarse antes si se toma como referencia que seis de los marineros de cada buque (en el que suele haber 15 o 16) son españoles, a los que habría que sumar todos los que trabajaron alguna vez en esos barcos.

"Madrid no quiere reconocer los derechos de los marineros de los palangreros y pretende que a los tripulantes de los barcos de arrastre y palangre congeladores que se construyan a partir de ahora no se les aplique tampoco el coeficiente reductor del 0,4", denuncia Aboi, que explica que la subdirectora del ISM alegó que se podría estudiar "algún caso". Según el representante sindical, la Administración considera que el sector pide la modificación porque "pretende mejorar" sus condiciones ahora y que esto supondría "un peligro" para la Seguridad Social.

"Plantearon la posibilidad de realizar un estudio socioeconómico para comprobar qué coste tendría incluir estos buques en la clasificación", indicó Aboi. Los representantes públicos, según el portavoz sindical, se quedaron "en silencio" cuando les preguntaron sobre la norma europea que modificará los coeficientes reductores por la que, según el Ejecutivo, había que esperar para solucionar el problema en enero pasado: "Nos dicen que hay que seguir el procedimiento o crear una comisión. Eso podría llevar varios años y alargan el proceso".