Aspiración gallega al centro de bivalvos

Las cuestiones relativas al sector pesquero se abordarán en la segunda fase de las negociaciones con Reino Unido -en la primera no hubo avances-, según el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker. Frente a esto, el responsable de Pesca de Theresa May, Michael Gove, manifestó que su intención es abandonar la Política Pesquera Común (PPC) sin periodo transitorio, lo que dejaría las aguas británicas fuera de la legislación comunitaria y bajo única soberanía de Londres a partir de marzo de 2019. Pese a este escenario, la candidatura española para albergar el centro europeo de referencia de contaminaciones bacteriológicas y virales de bivalvos al que aspira Galicia tendrá que esperar a que el Brexit "haya terminado". Así lo manifestó el Gobierno central, que sí actuó con celeridad para postular a Barcelona como nueva sede de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, en inglés). Este planteamiento, no obstante, no modifica la estrategia de la Xunta.

"Galicia trabaja y muestra su interés desde el minuto uno para que recaiga en ella la designación de este laboratorio comunitario de referencia", aseguró ayer la Consellería do Mar a este periódico, funciones que de momento desempeña el Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (Cefas) en Weymouth. La Xunta sostiene que el procedimiento no es el mismo que el de la EMA, aunque no concretó si trabaja con plazos o coincide con el Gobierno central en esperar al fin del Brexit.

"Esta cuestión [la de reclamar para Galicia el centro] ya está planteada en el informe que la Xunta encargó al Instituto Salvador de Madariaga para analizar las consecuencias del Brexit", alegan fuentes de Mar. Este estudio sí califica como "de especial interés" esta posibilidad y el departamento que dirige Rosa Quintana expone que forma parte de los "grupos de trabajo" en los que se analizan propuestas de Bruselas sobre la asignación del laboratorio.