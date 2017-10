La CE amenaza con sancionar a Vietnam por no luchar contra las capturas ilegales

La Comisión Europea amenazó ayer a Vietnam con sanciones comerciales a los productos pesqueros que proceden de su flota por no adoptar medidas eficaces contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (Indnr). Bruselas anunció una tarjeta amarilla al país asiático tras identificar "deficiencias" en su política pesquera relacionadas con la ausencia de un sistema efectivo de sanciones y acciones de la flota vietnamita contra la pesca ilegal en aguas de países vecinos.