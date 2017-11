El sector pesquero gallego reclama una institución científica para ser escuchado

El sector pesquero gallego reclamó ayer una institución científica que evalúe los recursos y que lo defienda, aunque tanto investigadores como flota reconocieron que debería haber una mayor colaboración entre ambos. "Necesitamos una organización como AZTI [centro tecnológico vasco] en Galicia, porque no conseguimos que el Instituto Español de Oceanografía (IEO) nos atienda", lamentó el gerente adjunto de la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI), Edelmiro Ulloa, durante la mesa redonda Retos da participación do sector pesqueiro nas estruturas científicas e de xestión pesqueira organizada ayer por la Fundación Rendemento Económico Mínimo Sostible e Social (Fremss) en la lonja de A Coruña. El gerente adjunto de los armadores considera que el IEO "ya no es el de antes", más enfocado a temas pesqueros, y que el sector de Galicia tiene un "problema".

Un representante del cerco presente en la sala secundó las palabras de Ulloa, añadió que la entidad es necesaria para defender a la pesca gallega y criticó lo sucedido con la gestión de la sardina. "En julio nos aumentaron las posibilidades para capturar la especie y en octubre cierran la pesquería", lamentó el portavoz de la flota cerquera, que reiteró que la realidad "es la que está en el mar" y que los pescadores encuentran mucha sardina. El director del instituto de oceanografía en A Coruña y moderador de la mesa, Santiago Parra, replicó que su interés es estar con el sector pero que el IEO no solo atiende temas pesqueros -también estudia el medio marino y la acuicultura- y que tiene "limitaciones".

"Si Galicia tuviese un referente internacional en evaluación [pesquera] se la escucharía más y se tendría más en cuenta [en la toma de decisiones]", explicó el catedrático de análisis económico de la Universidade de Vigo, José María da Rocha Álvarez, que reclamó que se formen más técnicos y más científicos para conseguir una mayor influencia internacional. Da Rocha Álvarez considera que los modelos de gestión deberían tener en cuenta aspectos y riesgos socioeconómicos como el capital empleado por el sector, el número de horas y el rendimiento real y no solo la biomasa del stock. El portavoz de la Fremss, Torcuato Teixeira, aseguró a este respecto que las evaluaciones científicas se hacen sin tener en cuenta la realidad socioeconómica del sector.

"Es fundamental disponer de series históricas largas y creíbles y capturas por unidad de esfuerzo como indicadores de abundancia", aseguró por otro lado el investigador del IEO, Santiago Cerviño, que participó en la mesa redonda como conferenciante y que considera que el sector debe integrarse en la creación del modelo de gestión porque sabe qué medidas técnicas son "factibles". Cerviño defendió que los biólogos embarcan menos ahora porque antes había un plan de seguimiento de los descartes y los buques llevaban observadores a bordo para el control, además de que tan solo "una pequeña parte" de la flota colabora, algo que sus propios representantes reconocieron. Los científicos, marineros y armadores que asistieron a la jornada coincidieron en que es necesario que los investigadores embarquen más para conocer la "situación realista y no solo la real" y que la colaboración entre ambos aumente. El capitán de pesca José Pino aseguró que no se tiene en cuenta al pescador en la gestión de los recursos a pesar de ser "un observador de forma continua" de una misma zona.

El presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, Basilio Otero, recordó por otro lado que en Galicia no hay un centro como AZTI pero existe la Unidade Técnica de Pesca de Baixura (UTPB), que es una herramienta "fundamental" para la gestión que, según el también patrón mayor de Burela, debería extrapolarse a todas las flotas y facilitar los informes al propio pescador.