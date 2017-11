Mar subvenciona 109 proyectos de los grupos de acción local con 7,4 millones de euros

La Consellería do Mar subvenciona 109 proyectos de los Grupos de Acción Local do sector Pesqueiro (GALP) con 7,4 millones de euros y prevé que generarán alrededor de 80 empleos directos, según un informe analizado ayer en el Consello da Xunta. El texto recoge que 66 de los planes, que recibieron 5,3 millones de euros, son productivos, lo que significa que son iniciativas de orientación empresarial o profesional. Los 43 proyectos restantes no suponen el inicio o desarrollo de una actividad económica y se les adjudicaron más de dos millones de euros. Las subvenciones están cofinanciadas por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).

El GALP de la Mariña-Ortegal tiene 24 proyectos aprobados; el GALP Golfo Ártabro Norte, trece; el de la Costa da Morte, cinco, y el GALP seo de Fisterra ría de Muros e Noia desarrolla catorce iniciativas.