Feijóo apela a la unidad para que Galicia albergue el laboratorio europeo de moluscos

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, apeló ayer a la "unidad" para presentar una candidatura "conjunta y sólida" que sirva para traer a Galicia las competencias europeas para el control de la contaminación bacteriológica y viral de bivalvos. Esta postura choca con la manifestada por el Gobierno central, que en una respuesta parlamentaria apeló a que "es necesario" presentar la solicitud cuando concluya la salida de Reino Unido de la Unión Europea (EU).

El Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas) está actualmente en Weymouth (Reino Unido), pero tras el Brexit deberá trasladarse a otro estado miembro. Galicia tiene opciones de acogerlo gracias a la experiencia que aporta el Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar), que ayer celebró su 25 aniversario, a pesar de lo cual España no presentó una propuesta firme ante Bruselas. Feijóo insistió durante el acto conmemorativo en la candidatura de la comunidad, aunque evitó pronunciarse sobre la localidad en la que debería situarse el Cefas.

"Si somos capaces de presentar una candidatura inteligente será posible lograr para Galicia el laboratorio europeo de referencia en el control de los moluscos", aseguró Feijóo, que resaltó que sin el funcionamiento y el prestigio alcanzado por el Intecmar durante estos 25 años "no se podría ni plantear". El presidente del Gobierno gallego abundó en esta posibilidad y clamó por la unidad y la coordinación con el Ejecutivo español.

"El Intecmar ya es el primer laboratorio de Europa, por lo que ahora solo necesitamos que la UE reconozca el trabajo efectuado y traiga a Galicia la sede [del laboratorio europeo de control bacteriológico y viral de los moluscos bivalvos]", resaltó Feijóo, que aseguró que la comunidad "habla con autoridad" en el mundo en todo lo relacionado con el mar. El presidente de la Xunta considera que el sector no solo puede destacar por saber pescar y por la industria conservera, sino también por las garantías higiénico-sanitarias que ofrece.

"Somos los primeros en elaboración de conservas, solo por detrás de Tailandia, los líderes de Europa en descarga de pesca fresca y un referente mundial en producción de moluscos bivalvos", recordó Feijóo, que ensalzó el servicio de control indispensable para garantizar la calidad de los productos y salvaguardar los intereses del sector que hace el Intecmar.

25 años

El instituto gallego cumplió 25 años con la participación en el acto de aniversario de sus trabajadores, que recordaron los orígenes del centro y reivindicaron mejoras laborales y salariales. Además, Núñez Feijóo le entregó la Insignia de Oro de la institución dependiente de la Consellería do Mar a Joaquín Mariño, primer director del centro y que presentó el proyecto para situar a Galicia al frente de Europa en el control marino.

El líder de la Federación Galega de Confrarías de Pescadores, Tomás Fajardo, asistió al evento y resaltó que el Intecmar es "fundamental" para el sector y un "instituto de referencia" mundial. El representante de los pósitos gallegos recordó que, en sus inicios, el centro generaba "desconfianza" entre algunos mariscadores que temían que fuese un órgano político y que ahora valoran su función.