La CE suprimirá tras el 'Brexit' el centro de bivalvos comunitario al que aspiraba Galicia

La Comisión Europea (CE) suprimirá el laboratorio de referencia en investigación de contaminantes virales y bacteriológicos de los bivalvos para toda la Unión Europea (UE) "por motivos presupuestarios" tras el Brexit. El Gobierno central conocía esta decisión desde el 17 de mayo y la ocultó hasta el 2 de noviembre. Madrid ya sabía que el Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar) no tenía ninguna posibilidad de asumir el rol que hoy tiene el Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas) -situado en la localidad británica de Weymouth- tres semanas antes de que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez-Feijóo, se pronunciase sobre este asunto por primera vez: el 24 de noviembre, Feijóo, apeló a la "unidad" para traer a Galicia el Cefas y exhibió la candidatura del Intecmar para hacerse con sus competencias.

"La CE informó a los estados miembros el pasado 17 de mayo [...] sobre el futuro de los laboratorios de referencia de la Unión Europea ubicados en el Reino Unido [que deberán ser reorientados en cuanto se consume el Brexit, el 29 de marzo de 2019]" indicó el Gobierno central en una respuesta escrita al diputado socialista Miguel Ángel Heredia hace un mes. "En lo que se refiere al laboratorio de referencia para el seguimiento de los contaminantes virales y bacteriológicos de moluscos bivalvos, [la CE] comunicó que éste se iba a suprimir por motivos presupuestarios", continúa el texto. Solo un mes antes (el 2 de octubre), el Ejecutivo aseguraba que presentaría la candidatura de Galicia "una vez que el Brexit haya finalizado". Entonces habían pasado ya cinco meses desde que conociera de primera mano las intenciones de Bruselas. El recado lo recibió en mayo la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Aecosan), dependiente del Ministerio de Sanidad, el mismo departamento que hizo campaña activamente -y sin éxito- para que Barcelona recibiera la sede de la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

La respuesta del Gobierno sí supone una buena noticia para el laboratorio de Biotoxinas Marinas ubicado en la Ciudad Tecnológica de Vigo y de referencia comunitaria desde 1993. La institución recibirá parte de las competencias del laboratorio de contaminantes bacteriológicos después del Brexit dado su perfil multidisciplinar y su experiencia en labores de coordinación comunitaria, ya que actualmente supervisa el trabajo de 27 centros de toda la UE dedicados al control alimentario, veterinario, de toxicidad del plancton o investigaciones fitosanitarias. Bruselas sí creará ex novo un laboratorio "específico de virus en alimentos" para el que todavía no hay -que se sepa- localización.

La CE aludió a "motivos presupuestarios" para suprimir el centro de referencia, aunque el coste de mantener este estatus fue exiguo. Bruselas le asignó al Cefas británico para este bienio (2016-2017) poco más 1,8 millones de euros, un 0,03% de todo el presupuesto del Fondo Europeo Marítimo Pesquero (FEMP), dotado de 6.400 millones hasta 2020.